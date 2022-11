Wer hat den Streit angefangen?

Alkohol und Kokain will der Angeklagte von Freunden geschenkt bekommen haben. Doch der Richter hat Zweifel. Vor Gericht hat der Angeklagte das Gegenteil dessen behauptet, was ihm vorgeworfen wird.

Im Fall des 22 Jahre alten Mannes aus Guinea, der im Mai auf dem Bremer Platz in Münster einem Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche schwere Verletzungen zugefügt haben soll, hat der Angeklagte am Montag am Landgericht das Gegenteil dessen behauptet, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft – er selbst sei angegriffen worden und habe sich verteidigt, sagte er.