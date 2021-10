Psychologische Hilfe für Flutopfer

Nicht nur zahlreiche Häuser hat die Flutkatastrophe Mitte Juli in den betroffenen Gebieten zerstört. Auch viele Seelen haben Schaden genommen. Genau da, bei den psychischen Folgen für die Menschen, setzt die Hilfe des Ro­tary Clubs Coesfeld-Baumberge an. Die Rotarier unterstützen über ihr Hilfswerk mit rund 11 000 Euro die Lebensberatung des Bistums Trier Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort steigt die Zahl der Ratsuchenden kontinuierlich an. „Der Bedarf wächst täglich“, sagt Martin Althoff, Vorsitzender des Hilfswerks, der in ständigem Kontakt mit dem Stellenleiter der Lebensberatung, Christof Ewertz, steht. Mit der Spende der Rotarier können rund 500 Stunden Erstberatung zusätzlich angeboten werden. „Wir sind so dankbar, dass ihr uns unterstützt“, zitiert Althoff Christof Ewertz.

Schnell waren sich die Rotarier nach der Flut einig, helfen zu wollen. Ganz bewusst haben sie sich dann nach kurzer Beratung entschieden, nicht in „Zement, Sand und Steine“ zu investieren, wie Schatzmeister Werner Termersch formuliert. Viele Menschen seien traumatisiert, hätten Angehörige und Freunde oder ihre Lebensgrundlage verloren, beschreibt Martin Althoff die Situation. Erst jetzt, nachdem die ersten vorrangigen Arbeiten erledigt seien, würden sich Betroffene der psychischen Belastungen bewusst. „Wir wollen helfen, das psychische Gleichgewicht wiederherzustellen“, sagt Althoff.

11 Euro für die Lebensberatung

Niederschwellig soll das Angebot sein. Es geht um erste Beratungsgespräche, die unter Umständen schon ausreichen oder aber Aufschluss geben, ob eine anschließende Therapie erforderlich ist. Die Mitarbeiter der Lebensberatung hätten bereits signalisiert, dass sie bereit sind, ihre Stellen aufzustocken, um dieses kurzfristige Angebot machen zu können. Das geht aber nur über fremde Finanzhilfe. „Wir hoffen, dass auf diese Weise vielen Menschen schnell geholfen werden kann“, so Termersch. Besuchen möchten die Rotarier die Beratungsstelle auch. Althoff: „Nicht um zu kon­trollieren, sondern um unser Interesse zu zeigen. Als moralische Unterstützung.“