Publikum genießt feinen Klang der Stimmen

Nottuln

Unter dem Thema „O crux ave“ gab das Quartett „Officina Vocale“ in der Pfarrkirche St. Martinus in Nottuln ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Die vier Sängerinnen und Sänger boten einen musikalischen Rundgang durch die Epochen.

Von Iris Bergmann