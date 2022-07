Radler haben ab jetzt Vorrang

Jetzt ist sie da, die erste Fahrradstraße in Nottuln: Sie ist rund anderthalb Kilometer lang und führt über die Schützenstraße, Teile der Hummelbach-Promenade, den Alten Kirchweg, die Olympiastraße und die Sankt-Amand-Montrond-Straße. Piktogramme und eine teils rot eingefärbte Fahrbahndecke weisen Radfahrerinnen und -fahrern den Weg und verdeutlichen Verkehrsteilnehmern, die motorisiert unterwegs sind, dass sich dort etwas geändert hat.

Das machen auch die Banner deutlich, die die Gemeinde Nottuln an den jeweiligen Einfahrten zur Fahrradstraße aufgestellt hat: „Fahrräder haben Vorrang: Rücksichtnahme!“ heißt es da, und „Maximal Tempo 30 für alle“ oder „Nebeneinander fahren erlaubt!“.

In den vergangenen Wochen waren die Gemeindewerke damit beschäftigt, die Fahrbahnen der Schützenstraße, des Alten Kirchwegs, der Sankt-Amand-Montrond-Straße, der Olympiastraße und von Teilen der Hummelbach-Promenade mit den Fahrrad-Piktogrammen, einem roten Belag an neuralgischen Stellen der Fahrradstraße und entsprechenden Schildern auszustatten. Am Donnerstag nun hat die Gemeinde die rechteckigen Schilder, die den Anfang beziehungsweise das Ende der Fahrradstraße kennzeichnen, „sehr unspektakulär“ enthüllt, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. Nun darf die erste Nottulner Fahrradstraße offiziell befahren werden.

Umsetzung in wenigen Wochen

Die Arbeiten zur Umsetzung haben nur wenige Wochen gedauert. Und es wäre noch schneller gegangen, wenn nicht Lieferengpässe bei den erforderlichen Materialien für Verzögerungen gesorgt hätten. „Aber jetzt ist alles im Lot“, sagt Peter Wermeling von den Gemeindewerken, der einen Teil der Strecke am Alten Kirchweg schon einmal mit seinem Kollegen Christian Schürmann testete. Schürmann war es auch, der zusammen mit einem Team des Bauhofs die Piktogramme aufbrachte und die Schilder aufstellte.

Grundlage für die Einrichtung einer Fahrradstraße war ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom Frühjahr vergangenen Jahres. Er zielte darauf, die Burgstraße zur Fahrradstraße umzuwandeln. Doch die Anordnung einer Fahrradstraße könne seitens der Straßenverkehrsbehörde nur ausgesprochen werden, wenn der überwiegende Verkehr aus Fahrradfahrern bestehe, so die Gemeinde. „Und das war bei der Burgstraße nicht der Fall.“

Kosten von rund 38.000 Euro

Grünes Licht hingegen gab der Kreis Coesfeld Ende 2021 für den Vorschlag, die Verbindung von der Dorfmitte bis in den Nottulner Süden als Fahrradstraße auszuweisen. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 38.000 Euro. Mit der Ausweisung möchte die Gemeinde Nottuln den Radverkehr fördern. Nun ist mit der Fahrradstraße eine Durchquerung von Nottuln auf einer Länge von fast zwei Kilometern möglich. Entlang dieser Strecke gibt es viele Schulen und weitere öffentliche Einrichtungen, die von zahlreichen Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden.

Ganz nebenbei hat die Bevorzugung des Radverkehrs auch eine positive Auswirkung auf das Klima. Schließlich trage jeder CO 2 -neutral gefahrene Kilometer zur Verminderung der Emissionen bei, betont die Gemeinde abschließend.