Rast in Appelhülsen können Fahrradfahrer in den kommenden Wochen wieder am Friedenshaus machen. Am 23. Juli (Samstag) wird die Radwegekirche eröffnet.

Das Friedenshaus der evangelischen Kirchengemeinde in Appelhülsen öffnet in diesem Jahr zum zehnten Mal seine Türen für das Programm der Radwegekirche. Wie in den vergangenen Jahren sind Fahrradfahrer, die entlang der Appelhülsen querenden Routen unterwegs sind, wieder eingeladen, im Friedenshaus Rast zu machen. Am 23. Juli (Samstag) beginnt die Radwegekirchensaison und wird wie in den Vorjahren von einer Ausstellung begleitet.

Quiltausstellung

Unter dem Titel „Heilend, belebend, nährend – Pflanzen der Bibel“ zeigt die Quilt-Gruppe „Aus heiterem Himmel“ eine Ausstellung mit Quilts, auf denen Pflanzen dargestellt sind, die in der Bibel vorkommen. Die Ausstellung wird am 24. Juli (Sonntag) im Anschluss an den Gottesdienst um 10 Uhr eröffnet, teilt die Kirchengemeinde mit.

Radwegekirche und Quiltausstellung sind vom 23. Juli bis zum 28. August jeweils Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Wer außerhalb der Öffnungszeiten eine Führung durch die Quilt-Ausstellung wünscht, kann sich per E-mail an claudiaessmann@ gmx.de wenden oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter 0 25 09/ 12 66 hinterlassen.