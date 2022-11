Randale im Streifenwagen: 20-Jähriger bespuckt Polizisten

Auf der Fahrt im Streifenwagen hat ein 20-Jähriger so stark randaliert, dass ihm die Polizisten die Beine fixieren mussten.

Ein 20-jähriger Nottulner hat am Montag das Rückkehrverbot nach begangener häuslicher Gewalt nicht eingehalten und vor seinem Haus randaliert. Das berichtet die Polizei. Auf die hinzugerufenen Beamten habe der Mann „deutlich aggressiv reagiert“ und ihnen gegenüber seine Fäuste geballt. Die Polizisten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten fest. Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam nach Dülmen versuchte der Nottulner mehrfach, sowohl den Fahrer als auch den mit ihm auf der Rückbank sitzenden Polizisten zu treten und stieß immer wieder mit dem Kopf in ihre Richtung. Zusätzlich spuckte er um sich. Dabei traf er einen der Beamten im Gesicht, berichtet die Polizei. Aufgrund des starken Widerstandes musste die Fahrt unterbrochen und mussten dem Nottulner zusätzlich die Beine fixiert werden. Auf der Polizeiwache in Dülmen entnahm man ihm zwei Blutproben und fertigte entsprechende Strafanzeigen.