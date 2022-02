Ratsarbeit wird deutlich teurer

Kommunalpolitische Arbeit – hier ein Bild aus einer Ausschusssitzung im Bürgerzentrum – ist ehrenamtliche Arbeit, doch erhalten die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger Aufwandsentschädigungen. In Nottuln sind das nunmehr rund 184 000 Euro.

Es ist eine Summe, die Kämmerin Doris Block bislang nicht eingeplant hat. Denn die Nachricht kam erst nach der Haushaltsverabschiedung kurz vor Weihnachten: Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger angehoben. Spürbar. Nach einer ersten Kalkulation kommt es dadurch in Nottuln in diesem Jahr zu Mehrkosten von rund 34.000 Euro, teilte Doris Block auf WN-Anfrage mit. Bislang eingeplant für die Aufwandsentschädigung sind rund 150.000 Euro. Jetzt werden es also über 180.000 Euro werden. Kein Pappenstiel für ehrenamtliche Kommunalpolitik.