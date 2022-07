Ratten bleiben ein Dauerthema

Eine aufgescheuchte Ratte flitzt über einen Weg. So wie auf diesem Symbolbild entdecken auch Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Nottuln derzeit die ungeliebten Nager.

Liegt es am trockenen Wetter? In den vergangene Tagen mehren sich Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern über Ratten, die am helllichten Tage auf Straßen und Wegen entdeckt wurden. Bei der Gemeindeverwaltung Nottuln gehen Hinweise von Bürgern aus nahezu allen Ortsteilen ein. „Wir haben Hinweise bekommen aus der Rudolf-Harbig-Straße, Franz-Hitze-Straße, Lindenstraße in Appelhülsen oder auch aus dem Bereich Eschkamp in Schapdetten“, berichtet Stefan Kohaus, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, exemplarisch im WN-Gespräch.