Raubüberfall auf 26-jährigen Nottulner

Ein gewalttätiger Raubüberfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (25. September) an der Steinstraße in Nottuln. Das Opfer, ein 26-jähriger Nottulner, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 26-Jährige wurde von drei bislang unbekannten Männer überfallen. Wie die Polizei berichtet, rissen die Täter den jungen Mann gegen 3.20 Uhr an der Steinstraße um. „Sie malträtierten ihn mit Tritten und Schlägen. Als er am Boden lag, entwendeten die Räuber Bargeld und das Smartphone. Das Mobiltelefon holte sich der Nottulner jedoch von den Tätern zurück, die daraufhin flüchteten“, schildert die Polizei den Tathergang. Mit einem Rettungswagen kam der 26-Jährige verletzt in ein Krankenhaus. Die drei Räuber werden wie folgt beschrieben:

Person 1: 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarz bekleidet;

Person 2: 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarz bekleidet;

Person 3: 20 bis 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarz bekleidet.

Die Polizei in Dülmen bittet unter Telefon 0 25 94/ 79 30 um Hinweise.