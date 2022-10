Reagieren auf eine Amok-Lage

In ihrer leuchtend roten Einsatzkleidung sind sie nicht zu übersehen: die Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes. Am Samstag kamen DRK-Einsatzkräfte aus dem ganzen Kreis Coesfeld zu einer unangekündigten Großübung in Nottuln zusammen.

Am Samstag fand in der Ortslage Nottuln eine große Alarmübung der DRK-Einsatzeinheiten aus dem gesamten Kreisgebiet statt.

Passanten und Spaziergänger bekamen am Samstag große Augen, wurden neugierig: So viele DRK-Helferinnen und -Helfer auf einmal in Nottuln? Der Grund: Am Samstag fand in der Ortslage Nottuln eine große Alarmübung der DRK-Einsatzeinheiten aus dem gesamten Coesfelder Kreisgebiet statt. „Diese Übungen mit einem Großaufgebot an Kräften und Material sind notwendig, um im Ernstfall das Zusammenspiel vieler Einsatzkomponenten zu gewährleisten“, erklärt der verantwortliche Kreisrotkeuzleiter Dirk Musholt in einer Pressemitteilung. Die Übungen finden ohne Vorankündigung für die Helfer statt, genau wie es im Ernstfall auch gegeben wäre. Die Pandemie hat Übungen dieser Art in den letzten Jahren verhindert. Umso wichtiger war es, die Einsatzbereitschaft und das Können der zahlreichen DRK-Kräfte zu testen und unter Beweis zu stellen.

DRK Nottuln bereitete Übung vor

Der DRK Ortsverein Nottuln mit der Vorsitzenden Agnes Schürkötter bereitete die Großübung als gastgebender Ortsverein vor.

Großübung des DRK in Nottuln Am Samstag fand in der Ortslage Nottuln eine große Alarmübung der DRK Einsatzeinheiten aus dem gesamten Kreisgebiet statt. Das Szenario der groß angelegten Übung sah eine Amoklage in der Steverschule vor. Foto: DRK Kreisverband Coesfeld

Großschadenslagen können mit den herkömmlichen Kräften des Regelrettungsdienstes und der Feuerwehr allein nicht bewältigt werden. Zur Unterstützung spielen im Kreis Coesfeld die drei fest eingeplanten Katastrophenschutzeinheiten des DRK – insgesamt rund 100 Funktionsträger vom Notarzt bis zum Helfer – eine zentrale Rolle.

Annahme: Amoklage in der Steverschule

Das Szenario der großangelegten Übung in Nottuln sah eine Amoklage in der Steverschule am Niederstockumer Weg vor. Die Aufgabe des DRK bestand darin, zu betreuende Personen gegebenenfalls medizinisch zu versorgen und an einen anderen Standort (Rupert-Neudeck-Gymnasium) zu verlegen und dort zu betreuen. Zahlreiche Darsteller der DLRG hatten sich dazu bereit gefunden, um diesen Teil der Übung möglichst realistisch aussehen zu lassen.

Zuvor mussten die anrückenden Einheiten im Gewerbegebiet an der Appelhülsener Straße gesammelt und entsprechend der anstehenden Aufgaben eingewiesen werden. „Einsatzleitung, Funkkommunikation, Organisation und Führung des gesamten Einsatzgeschehens, Aufbau einer zentralen Verpflegungskomponente und Betreuung der Betroffenen waren zentrale Bestandteile der Alarmübung“, erläutert das DRK.

Positives Fazit der DRK-Verantwortlichen

Mit dem Ergebnis der Übung, die den ganzen Tag über andauerte, waren die Gäste – DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Kreis Coesfeld Dr. Hans-Georg Schonlau, Johannes Eichholz als zuständiger Fachdienstleiter beim Kreis sowie der DRK-Rettungsdienstleiter Michael Hofmann – sehr zufrieden. Der besondere Dank galt den Darstellern der DLRG und den Kräften des DRK für ihre große Einsatzbereitschaft an einem freien Samstag.