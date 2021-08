Reichlich Regen trübt die Stimmung nicht

Über 50 Eltern und Kinder nahmen am Zeltlager der Kolpingsfamilie Appelhülsen teil, das sie zum Annaberg in Haltern führte.

Die Kolpingsfamilie Appelhülsen hat ihr traditionelles Zeltlager für Eltern und Kindern veranstaltet: Über 50 Teilnehmer waren am vergangenen Wochenende am Annaberg in Haltern dabei. Das Zeltlager fand unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen 3G-Regeln statt.

Beim Aufbauen der Zelte am Freitag hatte es schon geregnet, aber trotz des schlechten Wetters baute sich eine gute Stimmung auf, berichtet die Kolpingsfamilie in einer Pressemitteilung. Nach Einbruch der Dunkelheit starteten die Familien zur Nachtwanderung durch den Wald.

Lagerfeuer mit Stockbrot

Am Samstag reiste Pfarrer Johannes Gospos an, um mit den Familien eine Lagermesse zu feiern. Da es erneut sehr stark regnete, suchten sich alle einen Platz im Pavillon. Der Regen trommelte allerdings so laut, dass kaum ein Wort zu verstehen war. Nach dem Mittagessen stand ein Stationsspiel auf dem Programm. Abends beim Lagerfeuer gab es dann Stockbrot.

Am Sonntag ging das Zeltlager nach dem Frühstück zu Ende. Der Abbau erfolgte bei Nieselregen. Die Teilnehmer haben mitgeholfen, um den Platz sauber zu hinterlassen.