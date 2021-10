Reise endet am zweiten Kreisel

„Mir persönlich hat anfänglich viel gefehlt“, erinnerte sich Günter Dieker, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Saint-Amand-Montrond, an die erste Zeit der Pandemie, als 2020 fast die ganze Welt den Alltag „runterfuhr“ und persönliche Begegnungen eingeschränkt waren. Das traf auch die Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond in Frankreich. Viele Monate waren die Kontakte untereinander begrenzt auf Telefonate oder Videogespräche. Nun aber soll wieder Schwung in die freundschaftliche Verbindung kommen.

Am Sonntag hatte das Nottulner Komitee zur Matinée ins Pfarrheim eingeladen, und viele Mitglieder nutzten diese erste „Live-Begegnung“ nach so langer Zeit. „Im Mai 2019 haben wir das große Jubiläum der Städtefreundschaft gefeiert“, blickte Günter Dieker zurück auf die letzte unbeschwerte Veranstaltung. Daraus habe man die Hoffnung mitgenommen, mit viel Schwung in die kommende Zeit zu gehen. Die Fahrt zur Weinmesse im März 2020 war ausgebucht, die Freude groß. „Wir sind mit unserem Kleinbus genau bis zum zweiten Kreisel gekommen“, schmunzelte Dieker in Erinnerung daran. Dann sei der Anruf mit der Absage eingegangen.

Telefon und Videoschalte

So wurden andere Möglichkeiten gefunden, um in Kontakt zu bleiben. Zunächst telefonisch, später kamen dann Videoschaltungen dazu. „Das war eine große Veränderung und ein echter Lernprozess“, so der Komiteevorsitzende.

Dennoch konnten auch kleinere Aktivitäten durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Aktion „Lichterfenster“. Hüben wie drüben stellten Bürgerinnen und Bürger Kerzen in ihre Fenster und schickten sich Fotos davon.

In Nottuln wie auch in St. Amand fanden Bürgermeisterwahlen statt. Emmanuel Riotte und Dr. Dietmar Thönnes wurden die neuen ersten Bürger der beiden befreundeten Orte. Bis dato haben beide noch keinen persönlichen Kontakt gehabt, kennen sich nur online.

Bürgermeister wollen sich treffen

Erste vorsichtige Besuche gab es im Juni dieses Jahres, als eine kleine Delegation aus Nottuln zur verspäteten Weinmesse nach Frankreich fuhr. Und nun werden Gäste aus Saint-Amand-Montrond in der Baumbergegemeinde erwartet: Anfang November kommt eine achtköpfige Delegation mit Bürgermeister Emmanuel Riotte auf Einladung von Dr. Dietmar Thönnes nach Nottuln. „Die Gemeinde freut sich, dass der Austausch wieder Fahrt aufnimmt“, überbrachte stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Susanne Diekmann Grüße aus dem Rathaus.

Und auch Günter Dieker schaut optimistisch in die Zukunft. Pläne für 2022 seien schon gemacht. Die Fahrt zur Weinmesse im März soll nachgeholt werden. Und: „Wir hoffen anlässlich der 400-jährigen Tradition auf einen schönen Martinimarkt, zu dem wir sicher wieder Besuch aus St. Amand bekommen.“

Am Sonntag aber genossen die Anwesenden zunächst einmal das gemütliche Beisammensein im Pfarrheim, das vom Klarinetten-Ensemble der Blasmusikvereinigung (BMV) musikalisch untermalt wurde.