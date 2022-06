Reise mit Charlotte Jonen zu „Europas Meistern“

Der klassischen Musik, der Literatur und kulturellen Themen will sich eine neue Kulturreihe in der Gemeinde Nottuln widmen. Zum Auftakt wird es musikalisch.

Unter dem Titel „kulturfreitag“ wird es zukünftig in Nottuln in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen geben, die sich unter anderem der klassischen Musik, der Literatur und kulturellen Themen widmen werden. Diese Abende sollen in allen vier Ortsteilen stattfinden. Entstanden ist diese neue Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, und Peter Amadeus Schneider.

Musikalischer Hochgenuss

Gleich der erste Termin dieser Reihe am 10. Juni (Freitag) verspricht in der Alten Amtmannei einen musikalischen Hochgenuss. Das „duo aperto“ mit Charlotte Jonen (Violine) und Zuzanna Basinska (Klavier) hat das Konzert unter den Titel „Europas Meister – Eine musikalische Reise“ gestellt.

Vom Österreich Fritz Kreislers führt die Reise über Deutschland mit Ludwig van Beethoven. Weiter geht es nach Polen (Henryk Wienawski, Karol Szymanowski), Frankreich (Camille Saint-Saens) und in die U­kraine (Mykola Lysenko). Natürlich darf auch Johann Sebastian Bach als „Anfang und Ende aller Musik“ (Max Reger) nicht fehlen.

„Technisch brillant und ausdrucksstark“

Die gebürtige Nottulnerin Charlotte Jonen studierte an der Kölner Musikhochschule in der Meisterklasse des Violin-Pädagogen Zakhar Bron, aus dessen Schule große Geiger wie Daniel Hope und David Garrett hervorgingen. Jonen konzertiert regelmäßig als Solistin im In- und Ausland. 2018 gab sie ihr Debüt in der Berliner Philharmonie mit Beethovens Violinkonzert. Kürzlich gewann sie den 1. Preis und den Sonderpreis beim International Competition of Music Amigdala. Die Musikkritik hebt regelmäßig ihr Spiel als „technisch brillant und ausdrucksstark“ hervor.

Die Pianistin Zuzanna Basinska trat bereits in vielen prestigeträchtigen Konzertsälen auf. Sie ist Preisträgerin internationaler Klavier- und Kammermusikwettbewerbe. 2018 wurde sie als beste Pianistin beim North London Festival of Music, Drama and Dance ausgezeichnet sowie 2019 und 2020 als beste Pianistin des Internationalen Georg-Philipp-Telemann-Wettbewerbs in Posen.

Moderiert wird das Konzert von dem Historiker Sebastian Lambertz. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro (Kinder und Jugendliche 5 Euro).