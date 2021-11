Reisenden Tätern auf der Spur

Der glasige Blick verrät die Autofahrerin. Verdacht auf Drogenkonsum am Steuer. Die Frau muss mit zur Wache. Nur ein Ergebnis eine Kontrollaktion, die die Polizei am Mittwochabend in Nottuln durchführte.

„Guten Abend, Polizei Dülmen, allgemeine Verkehrskontrolle.“ Diese Begrüßung hörten am Mittwochabend gleich mehrere Autofahrer, die auf der B 525 aus Richtung Appelhülsen kommend in Richtung Nottuln unterwegs waren. Die Polizei hatte auf dem Parkplatz der Gaststätte Jägerhof Sendes eine Kontrollstation eingerichtet. Ein gutes Dutzend Polizistinnen und Polizisten war im Einsatz, um vor allem Kleintransporter und Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen aus dem Strom des abendlichen Berufsverkehrs herauszuwinken und zu kon­trollieren.

Die Kreispolizei Coesfeld beteiligte sich an einer landesweiten Kontrollaktion. „Uns geht es darum, Erkenntnisse über reisende Tätergruppen zu gewinnen, die zum Beispiel für Einbrüche oder Ladendiebstähle verantwortlich sind“, erläuterte Polizei-Pressesprecher Sascha Kappel. Während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr seien zwar die Einbruchszahlen gesunken, doch mittlerweile steigen sie wieder. Vor allem nun zu Beginn der dunklen Jahreszeit will die Polizei mit solchen Kontrollaktionen auch ein Zeichen setzen.

Bei den Fahrzeugkontrollen schauen die erfahrenen Beamten nicht nur nach möglichem Diebesgut. Einer Polizistin fällt der leicht glasige Blick einer auswärtigen Autofahrerin auf. Sie muss aussteigen. Der Pupillentest mit der Taschenlampe verstärkt den Verdacht auf Drogenkonsum am Steuer. Schnell ist die Situation geklärt: Die Fahrerin muss den Wagen stehen lassen, wird zur Wache gebracht, wo ihr eine Ärztin einen Blutprobe entnehmen wird.

Bei einem Kleintransporter mit offener Pritsche entdecken die Polizisten, dass die Ladung nicht ausreichend gesichert ist. Vor Ort im leichten Nieselregen muss der Fahrer alles neu verzurren, bevor er weiterfahren darf.

Kfz-Kennzeichen checken, Personalien prüfen (vielleicht liegt ja ein offener Haftbefehl vor), das Gespräch mit dem Fahrzeugführer – freundlich und gleichzeitig hochkonzen­triert gehen die Polizistinnen und Polizisten ihrer Arbeit nach. Die meisten Autofahrer reagieren mit Verständnis, einige lassen die Beamten aber auch deutlich spüren, wie sehr sie sich über diese Kontrolle ärgern.

Insgesamt drei Kontrollstellen hat die Polizei für diese Aktion am Mittwoch eingerichtet. Tagsüber war die Polizei in Dülmen im Einsatz, zum Feierabendverkehr zwischen 17 und 18.30 Uhr in Nottuln und am Abend dann noch einmal in Lüdinghausen. Ergebnisse der Kontrollaktion will die Polizei am Donnerstag mitteilen.