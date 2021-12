Rennen und schwitzen hat sich gelohnt

Das Rupert-Neudeck-Gymnasium (RNG) ist stolz auf die Leistung, die die Schulgemeinschaft erbracht hat. Am Tag des Sponsorenlaufes wurde diese Aufnahme mit einer Drohne gemacht.

Der alljährliche Sponsorenlauf des Rupert-Neudeck-Gymnasiums war ein voller Erfolg: Insgesamt 14 500 Euro Spendengelder sind bei dem Lauf zusammengekommen, berichtet die Schule nun. Die Summe wird geteilt zwischen den Organisationen „Grünhelme“ und „Cap Anamur, Deutsche Not-Ärzte e.V.“.

Yvonne Neudeck, die Tochter des verstorbenen Rupert Neudeck, die die „Grünhelme“ leitet, kann ihr Glück kaum fassen: „Die Grünhelme freuen sich sehr über die Spende von sage und schreibe 7250 Euro. Und das trotz widriger Umstände!“, jubelte sie in einem Schreiben an die Schule. Mit dieser Spende errichten die Grünhelme – zusammen mit der lokalen Dorfgemeinschaft – eine Grundschule in Maramaia, einem Dorf im Osten des kleinen westafrikanischen Landes Sierra Leone.

„Grünhelme“ unterstützen Grundschule in Sierra Leone

Diese Grundschule wird aus zwei größeren Gebäuden bestehen, in denen sich je drei Klassenräume befinden. Zusätzlich wird ein Haus gebaut, in dem das Lehrerzimmer und zwei kleinere Büros liegen werden. Genug Platz gibt es auch für einen Aufbewahrungsraum, Toilettenanlagen und eine überdachte Fläche, die in der Regenzeit einen trockenen Aufenthalt außerhalb der Klassenräume ermöglicht.

In Maramaia und den umliegenden Dörfern warten die Kinder schon sehnsüchtig darauf, nicht mehr unter den provisorischen Blätterdächern unterrichtet zu werden, sondern in ihrem neuen Schulgebäude, das sie stolz als das Schmuckstück ihres Dorfes betrachten, berichtet das Gymnasium.

Der zweite Teil des Geldes geht an „Cap Anamur, Deutsche Not-Ärzte e.V.“, eine ebenfalls von Rupert Neudeck gegründete Organisation. Es wird genutzt zur Ausbildung von afghanischen Frauen in medizinischen Berufen.

„Cap Anamur, Deutsch Not-Ärzte“ hilft in Afghanistan

Normalerweise werden Vertreter beider Organisationen an die Schule eingeladen und erhalten in einer feierlichen Übergabe die Schecks für ihre wertvolle Arbeit, erklärt das Rupert-Neudeck-Gymnasium. „Dies ist wegen der aktuellen Corona-Lage aber leider nicht möglich. Trotzdem ist die Freude groß und steht für eine außergewöhnliche Leistung der ganzen Schulgemeinschaft in besonderen Zeiten.“

Die Schule dankt allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung.