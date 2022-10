Rotes Kreuz dankt Blutspendern für Treue

„Wir freuen uns sehr, sie zur ersten Ehrung seit drei Jahren in den neu renovierten Räumen willkommen zu heißen“, begrüßte Maria Sklenak, im DRK-Ortsverein Nottuln die Verantwortliche für die Blutspende-Aktionen, am Freitagabend einen kleinen Kreis langjähriger Blutspender zur Feierstunde. 15 Personen kämen in diesem Jahr auf 25, 50, 75, 100 oder sogar 125 Blutspenden, wusste sie zu berichten.

Bevor Sklenak und Rotkreuzleiter Christoph Homann den Jubilaren Ehrennadeln, Urkunden und Präsente für ihr Engagement überreichten, sprach Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes allen Blutspendern Dank aus. „Ohne zu wissen, wem sie helfen, leisten sie schon seit Jahren selbstlose Hilfe, indem sie Blut spenden“, so der Bürgermeister. Schließlich würden in Deutschland jeden Tag 15 000 Blutspenden benötigt.

Dank an Blutspender und Ehrenamtliche

„Eine Spende, die trotz aller medizinischen Entwicklungen nicht ersetzt werden kann, denn Blut kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden“, erklärte Thönnes. „Sie übernehmen gesellschaftliches Engagement und Verantwortung, Sie sind die stillen Helden des Alltags“, unterstrich er. Dank richtete der Bürgermeister ebenso an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK für die Organisation der Blutspende-Aktionen. Und diese hatten auch die Feierstunde gut organisiert.

Gisela Trumm bekam als erste von Maria Sklenak und Christoph Homann ihre Ehrennadel für 25 Blutspenden überreicht. Dirk Johannes Stapper, Thomas Sprenger, Christoph Winkelsett, Carina Wirtz, Maritta Fischer und Niklas Delcour haben genauso oft Blut gespendet. Sie bekommen ihre Auszeichnungen per Post.

Bereits 50 Mal haben Andreas Gertz, Helmut Walter, Tobias Vieth, Martin Böing und Jens Vielhauer ihr Blut gespendet. Den ersten Dreien konnten die DRK-Mitarbeitenden am Freitagabend ihre Auszeichnungen dafür persönlich überreichen.

125 Mal Blut gespendet

75 Blutspenden beim Roten Kreuz hat Klaus-Udo Ruhnke geleistet. Über seine Ehrung für 100 Blutspenden freute sich Frank Suttrup. Er habe mit 18 Jahren angefangen, erinnerte er sich. Bereits 125 Mal habe Joseph Große-Wiesmann Blut gespendet, informierten die Verantwortlichen des DRK.