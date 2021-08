Mit großer Unterstützung von verschiedener Seite ist es bald geschafft: Am Samstag (28. August) eröffnet der Dettener Dorfladen wieder an alter Stelle.

Noch sind die Regale leer, doch das ändert sich von Tag zu Tag: Der Dettener Dorfladen öffnet am Samstag (28. August) wieder an alter Stelle.

Der Schock über die schlimmen Zerstörungen, die die Täter mit der Bankautomatensprengung am 4. Juni angerichtet haben, ist nicht vergessen. Auch die Angst in dem Moment, wie es wohl mit dem Dettener Dorfladen weitergehen wird, ist allen noch gut in Erinnerung. Doch Dankbarkeit und Freude haben längst Schock und Angst vertrieben. „Wenn wir aus diesen ganzen Ereignissen etwas Positives ziehen können, dann die Erkenntnis, dass unser Dorfladen einen großen Rückhalt bei den Schapdettenern hat“, betonen Jochen Harengerd und Ariane Richard vom Vorstand der Schapdettener Bürgergenossenschaft im gemeinsamen WN-Gespräch.

Ladenteam, Vorstand und Aufsichtsrat, sie alle freuen sich auf den kommenden Samstag (28. August): Dann nimmt der Dettener Dorfladen in seinem angestammten, nunmehr frisch sanierten Ladenlokal wieder den Betrieb auf. Eine freudige Rückkehr zur Normalität.

Die Wiedereröffnung an alter Stelle erfolgt ohne besondere Festivitäten, denn das Herzstück der neuen Ladeneinrichtung, ein moderner, hochwertiger Backofen, wird erst Ende September/Anfang Oktober geliefert und montiert. Wenn der Backofen da ist, soll es im Oktober eine offizielle Eröffnungsfeier verbunden mit einer Dankeschön-Party geben. „Wenn Corona es zulässt, werden wir zum großen Schapdettener Einbacken einladen“, verspricht Harengerd.

Dass die vergangenen Wochen für die Mitarbeiterinnen und für die Gremien der Bürgergenossenschaft arbeitsreich und herausfordernd waren, verhehlen Richard und Harengerd nicht. Doch Schritt für Schritt wurden die Probleme gelöst:

Jochen Harengerd vom Vorstand der Schapdettener Bürgergenossenschaft freut sich riesig, dass die vergangenen, sehr anstrengenden Wochen von allen Beteiligten so gut gemeistert worden sind. Foto: Ludger Warnke

Dank einer reibungslosen Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie Fröndhoff und den Versicherungen, dank der Handwerker, die trotz voller Auftragsbücher den Arbeiten im Dorfladen Priorität einräumten, dank des achtköpfigen Ladenteams um Inge Emschove und Ariane Richard mitsamt den Aushilfen, die die Übergangszeit gut gemeistert haben, und nicht zuletzt dank eines vielfältigen ehrenamtlichen Einsatzes von Gruppen, Vereinen und einzelnen Bürgerinnen und Bürgern aus der Dorfgemeinschaft Schapdetten. So sorgten beispielsweise noch am Montagabend starke Männer von Feuerwehr und Rübenschützen dafür, dass schwere Einrichtungsgegenstände aus dem Verkaufscontainer zurück in den Dorfladen gebracht wurden.

Auch in finanzieller Hinsicht gab es Unterstützung, nicht nur in Form von Spenden. Mehr als 20 neue Genossenschaftsanteile zu je 250 Euro wurden gezeichnet. „Das Geld können wir gut gebrauchen. Wir haben es gleich investiert“, erzählt Jochen Harengerd. Investiert in den neuen Backofen, der qualitativ deutlich besser ist als der vorherige Ofen. Leider gebe es lange Lieferfristen, bedauert Harengerd, dass der neue Backofen nicht sofort ab Samstag zur Verfügung stehen wird. „Wir werden deshalb solange Brötchen und Brot direkt aus der Backstube unseres Bäckers Bernd Fröndhoff beziehen, die ja auch hier in Schapdetten ist.“

Der neue Backofen wird nicht die einzige Neuerung im Dettener Dorfladen sein. Die bessere Ausleuchtung des Ladenlokals, den größeren Café-Bereich und den großzügiger gestalteten Kassenbereich werden die Kunden sicherlich positiv regis­trieren, ist die Bürgergenossenschaft überzeugt. Auch beim Warensortiment soll es Neuerungen geben. „Aufgrund der Nachfrage wollen wir das Angebot an Bio-Lebensmitteln ausweiten“, berichtet Jochen Harengerd. Es geht dabei nicht nur um Fleisch und Wurstwaren, die bereits bisher in Bio-Qualität erhältlich waren, sondern auch um Obst und Gemüse sowie um Molkereiprodukte. Und für weitere Wünsche aus der Kundschaft steht wie bisher die Wunschbox bereit.

Der Endspurt für den Umzug in das frisch sanierte Ladenlokal hat jedenfalls begonnen. Die kommenden Tage werden für die Bestückung der Regale genutzt. Und am Samstag (28. August) freut sich das Dorfladen-Team auf viele Kunden. Ab 6.30 Uhr ist geöffnet.