Die älteren Menschen in Schapdetten sorgen sich: Können sie künftig vor Ort noch Geld abheben oder Kontoauszüge drücken? Die Kaffeerunde des Dettener Dorfladens hat eine klare Position zum Thema.

Die „alten Herren“ der Kaffeerunde, die sich immer mittwochs im Dettener Dorfladen zum gemütlichen Schnack trafen, haben nun zum ersten Mal wieder getagt. Auf der Wiese neben dem provisorischen Verkaufscontainer wurden Stühle und Tische aufgestellt. Die Damen vom Dorfladenverkauf reichten den Kaffee durchs Fenster, und schon konnten die neuesten Geschehnisse im Ort diskutiert werden.

Die Herren, die sich in der Vergangenheit vielfach auch ehrenamtlich für ihr Dorf engagiert haben, stellten die Notwendigkeit der Banken-Präsenz in Schapdetten heraus. An das Gemeinwohl und die genossenschaftliche und kommunale Versorgungspflicht der Bevölkerung durch die Geldinstitute wurde erinnert. Auch die Attraktivität des Dorfladens sei davon betroffen.

Der Verein „Schapdettener für Schapdetten“ wünsche sich auch, dass vor Ort weiter die Möglichkeit besteht, Bankgeschäfte zu tätigen, heißt es in einer Mitteilung der Runde. „Einen Rückzug der Banken darf es nicht geben, das schwächt die dörfliche Infrastruktur erheblich. Leidtragende sind vor allem die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger“, so Vereinsmitglied Karsten Danker.