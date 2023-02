Rund 185 neue Wohneinheiten

Gut, dass Rat und Verwaltung zunehmend digital unterwegs sind, sonst hätten die Mitglieder des Ausschusses für Planen und Bauen in der nächsten Woche sehr, sehr viel Papier zu schleppen. Für die Abschlussberatung über das geplante Neubaugebiet „Südlich Lerchenhain“, das von der Dülmener Straße aus erschlossen werden soll, liegen dem Ausschuss mehr als ein Dutzend Gutachten, Fachbeiträge, Planzeichnungen, Begründungen und Abwägungslisten vor. Dabei umfasst zum Beispiel allein die Abwägungsliste zu den Anregungen und Einwendungen aus der Bevölkerung über 400 DIN A-Seiten.

Die umfangreichen digitalen Aktenberge verwundern nicht. Seit 2014 wird in unterschiedlicher Intensität an diesem Bebauungsplan gearbeitet. Und ebenso lange regt sich gegen diese Planung auch heftige Kritik aus Teilen der Bevölkerung, organisiert in der Bürgerinitiative „Südlich Lerchenhain“.

Bürgerinitiative kritisiert die Planung

Bildlich gesprochen, biegt das Verfahren nun auf die Zielgerade ein. Mit den abschließenden Beratungen im Fachausschuss am 14. Fe­bruar (Dienstag) und im Gemeinderat am 14. März (Dienstag) soll der Bebauungsplan Nr. 135 „Südlich Lerchenhain“ als Satzung beschlossen werden. Rechtskraft vorausgesetzt, soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr mit einer Vermarktung der Grundstücke begonnen werden, hatte der Bürgermeister Anfang des Jahres erklärt. Die Bürgerinitiative „Südlich Lerchenhain“ hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zu den Planungen geäußert. Ob sie den erwartbaren Satzungsbeschluss akzeptieren oder dagegen klagen wird, bleibt abzuwarten.

Gegenüber dem bisherigen Planungsstand hat sich nun zum Ende des Verfahrens noch eine Veränderung hinsichtlich der Verkehrsanbindung ergeben. Statt eines (Mini-)Kreisverkehrs soll ein vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt gebaut werden. Verkehre aus der Elisabeth-Selbert-Straße sowie des geplanten Baugebietes sind damit gegenüber den Verkehren aus der Dülmener Straße wartepflichtig. Diese Lösung ist aufgrund der begrenzten Fläche leichter umzusetzen und hat außerdem den Vorteil, dass eine Reduzierung angrenzender Baugrundstücke vermieden wird.

Neue Lösung für Verkehrsanbindung

Ansonsten bleibt es bei der bekannten städtebaulichen Planung: Das Wohngebiet bietet insgesamt Platz für etwa 74 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser sowie rund 17 Baugrundstücke für Reihenhäuser und etwa sechs Grundstücke für Mehrfamilienhäuser. Unter Berücksichtigung der zulässigen Zahl an Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser (maximal zwölf Wohneinheiten je Gebäude) und einem gewissen Anteil an Einliegerwohnungen im Bereich der Einzel- und Doppelhäuser (rund 25 Prozent) geht die Gemeinde von einem Wohnungsangebot von insgesamt rund 185 Wohneinheiten im Neubaugebiet „Südlich Lerchenhain“ aus.

Die Beratung im Ausschuss für Planen und Bauen erfolgt am 14. Februar (Dienstag) in öffentlicher Sitzung. Beginn ist um 19 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums.