S 60 steuert ab dem 25. April auch Darup an

Noch endet die Fahrt des Schnellbusses S 60 von Münster kommend am Busbahnhof am Rhodeplatz in Nottuln. Ab dem 25. April fährt der Bus auch bis Darup beziehungsweise startet von dort.

Die zuerst für den Jahreswechsel 2021/2022 und dann für anfang April 2022 angestrebte Anbindung von Darup an die Schnellbuslinie S 60 Nottuln-Münster erfolgt nun Ende April. Konkret am 25. April (Montag) soll die erste Fahrt des S 60 ab der Haltestelle Alter Hof Schoppmann in Darup starten. Das bestätigte am Dienstag die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Verlängerung der Schnellbuslinie bis Darup ist für den Nottulner Ortsteil ein erheblicher Pluspunkt. Davon profitieren nicht nur die Bürger, sondern auch Einrichtungen wie das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld und der Verein IBP mit seiner Begegnungsstätte Alter Hof Schoppmann.

Die Anbindung Darups erfolgt im Rahmen eines zweijährigen Modellversuches. Damit die Fahrzeit des S 60 nach Münster nicht zu lang wird, entfällt die Schleife durch Nottuln-Süd, was von Buskunden dort kritisiert wird. Wie diese Verschlechterung kompensiert werden kann, darüber wollte der Ausschuss für Umwelt und Mobilität am Dienstagabend beraten. Als Lösungsvorschläge stehen zur Diskussion die Verlängerung der Linie C 85 oder eine neue Taxibuslinie (Bericht folgt).