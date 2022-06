Sandsteinrelief aus Schülerhand

Ein Kunstwerk aus Sandstein schaffen – daran konnten sich Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums versuchen. Im Betrieb von Artur Nazaran, Steinmetz- und Steinbildhauermeister in Nottuln, haben sie an einem Sandsteinrelief gearbeitet.

Dem Werkstück aus klassischem Baumberger Sandstein sieht man es an, dass viele unterschiedliche Hände daran gearbeitet haben. Und das ist auch so gewollt. Es geht schließlich um ein gemeinsames Steinkunstprojekt der Sprachförderklasse des Rupert-Neudeck-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit dem Betrieb von Artur Nazaran, Steinmetz- und Steinbildhauermeister in Nottuln.

An zwei Terminen im vergangenen Schulhalbjahr haben Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und aus weiteren Krisenregionen der Welt gemeinsam an einem Sandsteinrelief gearbeitet, das in künstlerischer Weise einen Lebensbaum darstellt. Während für die Schüler jetzt in den Ferien die Arbeit am Stein beendet ist, wird Artur Nazaran in den Sommermonaten noch den Rand des Reliefs ein wenig bearbeiten und vor allem die Vornamen aller beteiligten Schülerinnen und Schüler im Sandstein verewigen.

Sandsteinrelief soll Platz am Gymnasium bekommen

Als erstes Gymnasium im Kreis Coesfeld richtete das Rupert-Neudeck-Gymnasium im Jahr 2015 die sogenannte „Auffangklasse“ für geflüchtete Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ein. Diese Klasse, die mittlerweile treffender als „Sprachförderklasse“ bezeichnet wird, wurde im vergangenen Schuljahr von Christine Kuthe und Sarah Tenberge geleitet. Und zur Unterstützung als Bundesfreiwilligendienstleistende war dort auch Maria Nazaran tätig.

Als die Idee von einem Steinkunstprojekt auftauchte, lag es für Maria Nazaran nahe, ihren Vater für eine Kooperation zu gewinnen. Das war auch kein Problem. Auch Steinmetzgeselle Jörg Wintrich war erfreut über den Besuch der Schülerinnen und Schüler und ihr Interesse am Beruf. Nach den Ferien soll das dann fertige Sandsteinrelief einen schönen Platz am Gymnasium bekommen, berichtet Artur Nazaran.