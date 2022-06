Sanierungsarbeiten beginnen am 20. Juni

Am 20. Juni (Montag) starten die Arbeiten an der Nonnenbachbrücke im historischen Ortskern. Dafür wird der Bereich an der Ecke Kurze Straße/Kirchstraße/Stiftsplatz und um den Brunnen herum großräumig abgesperrt. Dabei werden Teile des Kirchplatzes zusätzlich als Baustelleneinrichtungsfläche benötigt. Außerhalb der Markttage kann der Kirchplatz als Parkplatz genutzt werden, da durch die Baustelle die bislang zur Verfügung stehenden Parkflächen wegfallen. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Zur Einrichtung der Baustelle gehört auch, dass Leuchtstellen und Ruhebänke abgebaut sowie die Telekommunikationsleitungen verlegt werden müssen.

Während die hinter der Baustelle liegenden Gebäude in der Bauzeit weiter mit dem Auto erreicht werden können, sind die Wegeverbindungen zwischen Stifts- und Kirchplatz sowie Kurze Straße und Kirchstraße für den Fahrzeugverkehr nicht zu nutzen. Die Verkehrsanbindung zwischen Stiftsstraße und Kurze Straße kann erst nach den Bauarbeiten wieder genutzt werden. Auch Fußgänger müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden ebenfalls die notwendigen Verkehrswegearbeiten durchgeführt.

Geplant ist, dass die Arbeiten bis zu Beginn des Martinimarktes Anfang November abgeschlossen sind. Die Gemeindeverwaltung, die bereits im Vorfeld der Baumaßnahme die Anliegerinnen und Anlieger über den Umfang der Arbeiten und die daraus entstehenden Beeinträchtigungen informiert hatte, stellt für die Bauarbeiten rund 715 000 Euro zur Verfügung.