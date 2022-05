Schaffenspause im Kreisverkehr

Autofahrer und Autofahrerinnen mussten am Samstag Geduld haben: Mit Fahrrädern und Rollern fuhren sie durch Nottuln und machten auf die Anliegen der Radler aufmerksam.

Der Radaktionstag „Kidical Mass“ fand auch in Nottuln statt. Der ADFC-Ortsverein hatte dazu eingeladen – und es nahmen fast 100 große und kleine Radler teil. Sie machten sogar Pause in einem Kreisverkehr.

„Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können.“ So steht es auf der Homepage des Aktionsbündnisses „Kidical Mass“. Am Samstagnachmittag bewegten sich knapp 100 große und kleine Nottulner Radfahrerinnen und Radfahrer fröhlich klingelnd durch die Hauptstraßen des Dorfes, um an dem Radaktionstag, der hier von der ADFC-Ortsgruppe organisiert wurde, teilzunehmen.