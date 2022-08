Schnäppchenjäger im Stöberrausch

Dorfflohmarkt in Schapdetten feiert Premiere

„In Schapdetten ist heute richtig was los!“ Walburga Niemann, Vorsitzende des Vereins „Schapdettener für Schapdetten“, freute sich riesig und war beim Gang durch die Dorfstraßen von der großen Resonanz auf den ersten Dorfflohmarkt in Schapdetten begeistert. Die Schnäppchenjäger waren im Stöberrausch und kamen in Scharen. „Das Ziel ist erreicht“, bestätigte Barbara Kämereit vom Vorbereitungsteam der Initiative ZAK (Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten). „Die Stimmung ist richtig gut.“