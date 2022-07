Schneider legt Vorsitz nieder

Beim DRK-Ortsverein Nottuln ist aktuell das Amt des ersten Vorsitzenden vakant. Vorsitzender Peter Amadeus Schneider informierte am Mittwoch den Vorstand am Ende der Arbeitssitzung ohne Angabe konkreter Gründe über seine Entscheidung, das Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen.

In die Amtszeit von Peter Amadeus Schneider fielen noch die Sanierungen des DRK-/DLRG-Heimes und des Alten Kindergartens, die beide kurz vor der Fertigstellung stehen.

„Dies traf den Vorstand unvorbereitet und hinterlässt eine große Lücke“, erklärte der stellvertretende DRK-Vorsitzende Richard Dammann.

Schneider selbst sagte auf WN-Nachfrage: „Es ist eine Entscheidung aus persönlichen Gründen, die nicht kurzfristig erfolgt, sondern in den vergangenen Wochen und Monaten gereift ist.“

Das DRK verliert damit einen sehr aktiven Vorsitzenden. Bis zuletzt hat er mit großem Engagement für das Deutsche Rote Kreuz gearbeitet und Spuren hinterlassen.

Schneider ist dem DRK seit 47 Jahren als aktives Mitglied treu. In seiner Zeit als Bürgermeister war er von 2005 bis 2013 bereits Vorsitzender, 2017 hat er das Amt wieder aufgenommen. Dabei war er nicht nur Vorsitzender, sondern hat häufig aktiv an Diensten der Bereitschaft mitgewirkt. „Er war für alle immer ansprechbar und hat sich mit großer Umsicht um die Menschen gekümmert“, betont Richard Dammann.

„Zu tiefem Dank verpflichtet“

Peter Amadeus Schneider habe die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und den benachbarten Ortsvereinen intensiviert und letztlich einen guten Kontakt zum Partnerverein DLRG im selben Haus aufgebaut. Zum Schluss seiner Amtszeit fielen noch die Sanierungen des DRK-/DLRG-Heimes und des Alten Kindergartens, die beide kurz vor der Fertigstellung stehen. Der Ortsverein sei Peter Amadeus Schneider zu tiefem Dank verpflichtet und hoffe, dass er dem DRK treu bleibt.

Ebenfalls in der Vorstandssitzung am Mittwoch hat die Schatzmeisterin Bettina Kerckhoff mitgeteilt, dass sie ihr Amt nach 14 Jahren zur nächsten Mitgliederversammlung turnusgemäß niederlegen wird. Sie führt die Kasse für den Ortsverein vorbildlich und mit großer Umsicht. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wird der stellvertretende Vorsitzende Richard Dammann die Amtsgeschäfte kommissarisch übernehmen.

Am 26. Juli (Dienstag) will die Rotkreuz-Bereitschaft in einem Dienstabend und einer anschließenden Vorstandssitzung über die Nachfolge beraten.