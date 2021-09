Schon mehr als 6500 Briefwähler

Auf die 42 Männer und Frauen in den sieben Nottulner Briefwahlvorständen zur Bundestagswahl kommt am 26. September richtig viel Arbeit zu. Der Trend zur Briefwahl nimmt auch in Nottuln ein noch nie da gewesenes Ausmaß an. Bis Mitte dieser Woche hatten von den insgesamt rund 15.500 Wahlberechtigten (darunter etwas mehr als 2000 Erstwähler) bereits über 6500 Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, berichtet Stefan Kohaus von der Gemeindeverwaltung auf WN-Anfrage.

