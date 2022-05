Schöne Stunden im Ortskern

Nach mehrjähriger Pause findet wieder ein Nottulner Frühlingsfest statt. Die Kaufmannschaft hat sich viel Mühe gegeben und präsentiert am 7. und 8. Mai einen bunten Mix.

Zwei Jahre Pandemie haben in der Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Das hat auch die Kaufmannschaft Nottuln bei den Vorbereitungen für das Nottulner Frühlingsfest gespürt. Nicht alle Händler, die man gerne gewinnen wollte, habe man erreicht, schildert Jürgen Wulfers. Manche hätten sich in der Pandemie umorientiert, gar den Beruf gewechselt. Doch von solchen Hemmnissen haben sich Jürgen Wulfers und Martina De Francesco nicht schrecken lassen. Und deshalb dürfen sich alle auf ein Nottulner Frühlingsfest freuen, das nach mehrjähriger Pause am Wochenende 7./8. Mai auf dem Stiftsplatz im historischen Ortskern stattfinden wird.

Ein Plus an Lebensqualität

Mit dem Frühlingsfest möchte die Kaufmannschaft einen Beitrag leisten, wieder mehr Leben in den Ortskern zu bringen und dazu ermuntern, den Ortskern als ein Plus an Lebensqualität zu erfahren. Dafür hat die Kaufmannschaft ein buntes Programm organisiert, das für Groß und Klein vielfältige Angebote bereithält.

Unter anderem gibt es auf dem Stiftsplatz Stände mit Kinderartikeln, Socken, Kerzen, Seifen, Schmuck und Hilfsmitteln des Nottulner Unternehmens Reha Kids & Care, verrät Jürgen Wulfers. Auch auf einen Fischverkaufsstand, einen Ausschank mit Biergarten, Imbiss, Eis und Crepes dürfen sich die Besucher freuen. Zudem beteiligen sich örtliche Vereine und Einrichtungen, so zum Beispiel das Familienzentrum St. Gerburgis, der Nottulner Jugendtreff und die Stift Tilbeck GmbH. Zudem ist der Kulturcontainer geöffnet, in dem afrikanische Kunst präsentiert wird.

Beibehalten hat die Kaufmannschaft das bewährte Angebot eines Kinderflohmarktes, an dem sich alle Kinder beteiligen können.

Abwechslungsreiches Kulturprogramm

Umrahmt wird das Frühlingsfest von einem abwechslungsreichen Kulturprogramm. Dafür wird eine Bühne mit entsprechender Technik auf dem Stiftsplatz aufgebaut. Ein besonderer Höhepunkt, da ist sich Martina De Francesco sicher, dürfte der Auftritt der Sängerin Aida am Samstagabend werden. Fans der Casting-Show DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) dürfte der Name noch bekannt sein, denn in der zweiten Staffel 2003 erreichte Aida den siebten Platz. Heute ist die passionierte und professionelle Sängerin ein wahres Allround-Talent. Sowohl mit gefühlvollen Balladen als mit mitreißenden Partynummern weiß Aida zu begeistern.

Beim Frühlingsfest auf dem Stiftsplatz ist also Wohlfühlatmosphäre angesagt. Die Kaufmannschaft lädt alle Menschen aus der Gemeinde und Gäste aus dem Umland ein, gemeinsam einige schöne Stunden der Begegnung zu verbringen.