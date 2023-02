Schüler engagieren sich für die Erdbebenopfer

Schüler und Schülerinnen des Rupert-Neudeck-Gymnasiums haben mit Unterstützung von Eltern und Lehrern mit zwei besonderen Aktionen Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Am Ende durften sich alle über eine schöne Gesamtsumme freuen.

Es sind schreckliche Bilder aus den Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. Was können wir tun, um den Menschen dort zu helfen? Diese Frage stellten sich seit dem verheerenden Erdbeben auch viele Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Und sie entschlossen sich, eine möglichst hohe Summe Geld zusammenzubekommen, die sie dann spenden können.

Kuchen- und Waffelverkauf

An einem Schultag in der vergangenen Woche, so berichtete das Gymnasium am Mittwoch, begannen die Schüler und Schülerinnen Mysha Munir, Miriam Glanemann, Anna und Laura Schulte Wien, Mehdi Naser und Nicole Henning (alle EF) mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen und frisch zubereiteten Waffeln in der Mensa. Und nach nur einem Tag hatten sie über 400 Euro zusammen, die nun an die Syrienhilfe der Grünhelme gespendet werden. Diese haben am Rande von Aleppo eine Suppenküche für die Erdbebenopfer aufgebaut.

Miriam Glanemann und Nicole Henning (beide EF) halfen beim Waffelbacken für den guten Zweck. Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Türkische Spezialitäten in der Mensa

Aber auch die Erwachsenen trieb das Geschehen rund um das schreckliche Naturereignis um: Ayse Eracar, Mutter zweier Söhne am Rupert-Neudeck-Gymnasium und unterrichtende Lehrkraft in der DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache), stammt selbst aus der Türkei. Sie stellte typisch türkische Gerichte wie Sarma, Cigköfte und Börek her, die am Donnerstag in der Mensa verkauft wurden. Außerdem gab es Popcorn, Brownies und Eclairs. Unterstützt wurde sie beim Backen und im Verkauf von Okan Eracar (8b), Bahar Bastak (8b), Nele Steglich (8b), Leo Niemann (8b) und Nabi Hassan (9a).

Bei dieser Aktion kamen 500 Euro zusammen, die in Kooperation mit der Organisation timetohelp.eu ebenfalls den Opfern in der Erdbebenregion zugute kommen.