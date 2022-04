Schülervertretung sammelt 2000 Euro für Ukraine-Hilfe

Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema in der Schülerschaft der Liebfrauenschule. So ergaben sich unter Anleitung der SV-Lehrerin Eva-Maria Meyer und des SV-Lehrers Philipp Roberg mehrere Backaktionen, bei denen Dutzende Cookies und Muffins gebacken wurden. Mit diesen und weiteren Aktionen kamen insgesamt 2000 Euro zusammen, auf die die Schule sehr stolz ist, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Das Geld wird für vom Ukraine-Krieg Betroffene gespendet.

Besonders die Cookies waren sehr gefragt und im Handumdrehen im Pausenverkauf vor der großen U­kraine-Flagge auf dem Schulhof ausverkauft. Außerdem wurde der sogenannte Spendenbaum – eine Spardose – am Friedenslicht im Eingangsbereich aufgestellt. Durch die dort eingegangenen Beträge und den Verkauf der Backwaren kam zunächst die Summe von 750 Euro zusammen. Diese wurde durch die Einnahmen der Schülerfirma, die den Schulkiosk betreibt, um 600 Euro und schließlich aus der Kasse der Schülervertretung um 650 Euro aufgestockt.

Als Verkaufsort für die Cookies und Muffins wurde immer dieselbe Stelle vor der durch Schülerinnen und Schüler gestalteten Ukraine-Flagge an der Fensterfront der Liebfrauenschule gewählt. Lehrer Philipp Roberg, der die Aktionen koordiniert und mitgestaltet hat, ist hocherfreut. Besonders bemerkenswert sei, „dass die Idee, eine Flagge aus Händen zu basteln, von den Schülerinnen und Schülern in der SV entstanden ist und nicht von Seiten einer Lehrkraft vorgegeben wurde.“