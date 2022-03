Schwierige Koordination

Flüchtlinge aus der Ukraine machen Pause an der polnisch-ukrainischen Grenze. Seit dem russischen Angriff sind nach UN-Angaben mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht.

Die Bereitschaft in der Gemeinde, den vom Krieg verfolgten Menschen der Ukraine zu helfen, ist weiterhin groß. „Der Aufruf hat etwas bewirkt. Uns sind ganz viele Unterkunftsmöglichkeiten gemeldet worden“, berichtet Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck im WN-Gespräch. Das ist einerseits sehr erfreulich, wie die Gemeinde dankbar feststellt. Andererseits müsse man die Unterkunftsfrage differenziert betrachten. In der Regel seien einzelne Zimmer gemeldet worden, die aber häufig nur befristet für wenige Wochen oder wenige Monate zur Verfügung stehen und nach dem Wunsch der Anbieter Müttern mit Kindern zur Verfügung gestellt werden sollen. Also eine Art Unterkunft mit Familienanschluss. „Was wir vorrangig benötigen, sind Wohnungen, die auch längerfristig von uns angemietet werden können“, betont Gellenbeck.