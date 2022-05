Marcel Schwaf von der DLRG Nottuln und Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes laden alle ein, sich am 16. Juni an der Benefizveranstaltung „Swim4Peace“ zu beteiligen. Für den guten Zweck will auch der Bürgermeister, selbst leidenschaftlicher Schwimmer, zahlreiche Bahnen im Wellenbad zurücklegen.

Es ist eine schöne Aktion, die auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes nur zu gern unterstützt: Die DLRG Nottuln veranstaltet aus Anlass des Partnerschaftsjubiläums mit Chodziez am Fronleichnamstag (16. Juni) ein Sponsorenschwimmen für den guten Zweck. „Swim4Peace“ – „Schwimmen für den Frieden“ lautet das Motto, berichtet Marcel Schwaf von der DLRG und betont: „Mitmachen können alle – entweder als Schwimmer oder als Sponsoren, die einen Festbetrag oder einen Betrag je geschwommenem Kilometer spenden.“

Das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Chodziez hat auch für die DLRG-Ortsgruppe Bedeutung. Schließlich pflegen die Nottulner Rettungsschwimmer Kontakte zur Wasserrettungsorganisation WOPR in Chodziez. Mitglieder von WOPR werden auch zum Jubiläum in Nottuln erwartet.

Bürgermeister sagte sofort zu

Als Bürgermeister Dietmar Thönnes beim polnischen Abend im vergangenen Jahr zum ersten Mal davon hörte, dass die DLRG eine Aktion zum Jubiläum erwägt, gab es sogleich eine Zusage: „Wenn Sie da etwas organisieren, ich bin dabei!“

Das Versprechen gilt. Thönnes, selbst ein begeisterter Schwimmer, ermutigt alle Einwohner in der Gemeinde, sich an der Aktion zu beteiligen und sie zu unterstützen. Denn die so gesammelten Spenden kommen einem guten und aktuellen Zweck zugute. „Wir werden die Spenden an das Nottulner Partnerschaftskomitee weiterreichen. Von dort werden die Spenden dann nach Chodziez überwiesen, wo sie für die örtliche Ukraine-Hilfe verwendet werden“, erläutert Schwaf, der sich um die Organisation der Benefizveranstaltung kümmert. „Unsere Freunde in Chodziez sind viel näher dran am Krieg und stehen vor großen Herausforderungen, sich um die geflüchteten Menschen zu kümmern“, erläutert Schwaf, warum die DLRG gerade diesen Verwendungszweck für die Spenden ausgewählt hat.

Bahnen im Wellenfreibad werden reserviert

Für das „Schwimmen für den Frieden“ werden am 16. Juni (Donnerstag) im Nottulner Wellenfreibad mehrere Bahnen reserviert. Alle schwimmbegeisterten Bürger und Gäste des Jubiläums können in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf den reservierten Bahnen schwimmen. Mitglieder der DLRG werden sorgfältig die zurückgelegten Strecken dokumentieren und am Ende, so hoffen DLRG und Bürgermeister, eine hohe Kilometerzahl präsentieren.

Zur besseren organisatorischen Vorbereitung bittet die DLRG um eine Anmeldung unter www.nottuln.dlrg.de. Freiwillige Spender können sich bei Marcel Schwaf per E-Mail an marcel.schwaf@ nottuln.dlrg.de wenden, der auch für Rückfragen zur Verfügung steht.