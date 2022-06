„Die Resonanz war phänomenal“, freut sich Marcel Schwaf von der DLRG-Ortsgruppe Nottuln und strahlt mit der Sonne um die Wette. Die Aktion „Swim4peace“, die die Nottulner Rettungsschwimmer im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Chodziez am Fronleichnamstag veranstaltet hatten und bei der stolze 2021,75 Euro erschwommen wurden, kam in der Gemeinde gut an. Die Spende wird an das Partnerschaftskomitee weitergereicht, die es wiederum nach Chodziez an die dortige Ukraine-Hilfe überweist.

Die fleißigen DLRG-Mitglieder hatten alles prima vorbereitet. Nicht nur, dass sie ihre neun polnischen Kollegen der WOPR Chodziez beherbergten, sie hatten im Vorfeld auch Sponsoren akquiriert, die pro geschwommenem Meter eine bestimmte Summe zur Verfügung stellten. Die Benefizveranstaltung sprach sich unter den Badegästen schnell herum und bereits nach kurzer Zeit hatten sich 89 Männer, Frauen, Mädchen und Jungen angemeldet, um innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Bahnen zu schwimmen.

Unter ihnen auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Entspannt zog er eine Stunde lang im Wasser seine Bahnen und hatte schließlich satte 2000 Meter auf dem Zettel: „Das war richtig toll und hat großen Spaß gemacht“, berichtete er am Ende.

Schwimmen für den guten Zweck Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zog seine Bahnen Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zog seine Bahnen. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Gaben den Startschuss: Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (li) und Marcel Schwaf. Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Gelebte Freundschaft mit den WOPR-Mitgliedern aus Chodziez Foto: Iris Bergmann Die DLRG-Ortsgruppe Nottuln hatte im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nottuln - Chodziez ein Benefizschwimmen im Wellenfreibad organisiert, das großen Anklang fand. Foto: Iris Bergmann Marcel Schwaf freute sich über die Resonanz Foto: Iris Bergmann

Viele Schwimm-Cracks der DLRG und des WOPR zogen natürlich auch mit und machten die vollen zwei Stunden kraulend durch. Spitzenreiter wurden Jost Froning mit 6450 Metern und bei den Frauen Pauline Dziewas mit 5350 Metern. In Summe mit allen andern ei­frigen Mitschwimmern kamen 126,9 Kilometer zusammen. Das waren immerhin knapp 16 Prozent der Entfernung zwischen Nottuln und Chodziez.