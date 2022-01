Sechs frische Gesichter in der Verwaltung

In der Gemeindeverwaltung sind gleich sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Kurzem neu angefangen. Das Aufgabenfeld reicht von der Finanzverwaltung bis zur Grünpflege.

Gruppenbild mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (l.) und der Beigeordneten Doris Block (3.v.l.). Die sechs Neuen in der Gemeindeverwaltung: Gleichstellungsbeauftragte Vanessa Kalkhoff, Vanessa Harden (Zentrale Dienste und Finanzen), Klimaschutzbeauftragte Martina Marquadt-Wißmann, Andre Esterl (Organisation und Digitalisierung), und die Gärtner Philipp Burkert und Marcus Benwell (v.l.).

Zum 1. Dezember des vergangenen Jahres und zum 1. Januar dieses Jahres sind sechs neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung angefangen. Jetzt stellten sie sich zusammen mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und der Beigeordneten Doris Block zum Gruppenfoto auf.

Vanessa Kalkhoff ist die neue Gleichstellungsbeauftragte und die Nachfolgerin von Carola König, die die Gemeinde Nottuln im vergangenen Jahr verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Vanessa Kalkhoff, die zuvor bei Westlotto in Münster für den Bereich Weiterbildung zuständig war, übernimmt außerdem die Ehrenamtskoordination. Neu im Team der Gemeindeverwaltung ist auch Vanessa Harden. Die Billerbeckerin arbeitet nach ihrer Elternzeit nun im Sekretariat des Fachbereichs Zentrale Dienste und Finanzen, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Martina Marquadt-Wißmann ist seit dem 1. Dezember 2021 die Klimaschutzbeauftragte und zudem zuständig für den Bereich der Lokalen Agenda. Sie ist damit die Nachfolgerin von Petra Bunzel. Die diplomierte Geografin mit dem Schwerpunkt Landschaftsökologie startet nach einer Familienpause wieder voll durch.

Andre Esterl arbeitet seit dem 1. Januar im Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen. Der Olfener, der vorher im Sozialamt der Gemeinde Wenden im Sauerland gearbeitet hatte, betreut in Nottuln den Bereich Organisation und Digitalisierung. Das Team des Bauhofs ergänzen zudem – ebenfalls seit dem 1. Januar – Philipp Burkert und Marcus Benwell. Die beiden Gärtner arbeiteten zuvor in Coesfeld beziehungsweise in Warendorf. Philipp Burkert und Marcus Benwell sind nun zuständig für die Grünpflege im Stiftsdorf.