Sechs Sirenen in der Gemeinde Nottuln

Im Rahmen des landesweiten Warntages werden am Donnerstag (9. März) auch in der Gemeinde Nottuln die Sirenen ausgeöst. Sechs Sirenenanlagen gibt es im Gemeindegebiet.

NRW-Warntag am 9. März

In der Gemeinde Nottuln mit ihren vier Ortsteilen gibt es insgesamt sechs Sirenenanlagen. In Darup und Schapdetten befindet sich jeweils eine Sirene, in Appelhülsen und Nottuln sind es jeweils zwei.

Wenn alles funktioniert, werden am Donnerstag (9. März) alle Einwohner in der Gemeinde Nottuln um 11 Uhr einmal kurz zusammenzucken: In NRW findet wieder der landesweite Warntag satt. Das Land wird zentral um 11 Uhr alle Sirenenanlagen auslösen. Zeitgleich kommt dann auch die im letzten Dezember eingeführte Warnung über den Dienst „Cell Broadcast“, die wieder möglichst viele Bürgerinnen und Bürger als Direktnachricht auf dem Handy erreichen soll. Auch die Warn-App NINA wird ausgelöst. Darauf weist das Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln hin.

Drei Sirenensignale

Insgesamt sechs moderne Sirenen gibt es im Gemeindegebiet. Jeweils zwei in Nottuln und in Appelhülsen, jeweils eine in Darup und Schapdetten. Wie bei den bisherigen Warntagen auch, wird zunächst um 11 Uhr für eine Minute der Entwarnton (Dauerton) zu hören sein. Nach einer fünfminütigen Pause wird um 11:06 Uhr für eine Minute der Warnton (Heulton) zu hören sein. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause ertönt um 11:12 Uhr erneut für eine Minute der Entwarnton.

Die Warnung über den Dienst „Cell Broadcast“ sollte die meisten Handys und Smartphones erreichen. Es kann sein, dass ältere Handymodelle oder Handys mit älteren Betriebssystemen nicht erreicht werden, erläutert das Ordnungsamt.

"112" für echte Notfälle frei halten

Beim Übungswarntag am Donnerstag sollte die Bevölkerung Ruhe bewahren. Besondere Verhaltensweisen während des Alarms sind nicht notwendig. Es empfiehlt sich, insbesondere ältere Verwandte und Bekannte im Vorfeld über die Durchführung des Warntags zu informieren. Und eine ganz wichtige Bitte der Rettungsdienstleitstellen: "Halten Sie den Notruf 112 für echte Notfälle frei! Nutzen Sie die Notrufnummer auf keinen Fall für Rückfragen zum Warntag."