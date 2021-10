Sehr persönliche Gedanken

Das Publikum selbst mit leisen Passagen in seinen Bann zu ziehen, ist eine große Kunst. Dem Journalisten Jürgen Wiebicke gelang das bei seiner Lesung in Darup immer wieder. Seine ruhige, bedachte Art faszinierte die Zuhörer.

Eine nachdenkliche, aber wohlige Ruhe lag am Mittwochabend im großen Raum auf dem Alten Hof Schoppmann in Darup. Und das, obwohl er voll war mit Menschen; Frauen und Männern, die gekommen waren, um der Lesung Jürgen Wiebicke zu folgen. Lesung? Ja, gelesen hat der Journalist und Autor auch aus seinem neuesten Buch „Sieben Heringe“. Aber was er über die Entstehung des Buches erzählte, in seiner unaufgeregten, bedächtigen Art, das faszinierte das Publikum beinahe noch mehr.