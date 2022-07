Seine reliefartigen Bilder werden erlebbar

Bernhard Möller aus Rheine möchte in seinen Kunstwerken die Sprache der Materie und damit den elementaren Wert natürlicher Materialien neu definieren. Mit seinen Werken ist er erstmal bei der Daruper Landpartie am 6. und 7. August vertreten.

In einer Serie stellen wir in loser Folge die Künstler vor, die am 6. und 7. August (Samstag und Sonntag) erstmals bei der Daruper Landpartie vertreten sind. Heute geht es um Bernhard Möller.

Bernhard Möller aus Rheine möchte in seinen Kunstwerken die Sprache der Materie und damit den elementaren Wert natürlicher Materialien neu definieren. Bei der Suche nach alten Fundstücken entdeckt er die Spuren der Vergangenheit und der Gegenwart. Während der Entstehungsphase der Bilder finden durch unterschiedlichen Schichtaufbau mehrere Prozesse statt. Das Hinzufügen und Weglassen lösen sich dabei ständig ab. Das Gestalten mit natürlichen Materialien ist für den Künstler sinnlich, konzeptuell und selbstreflexiv, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fließende Symbiose als Herausforderung

Abseits von Grundfarben, Sattheitsgraden und Mischverhältnissen nähert sich Bernhard Möller dem Thema Oberfläche und Farbe über die Beschaffenheit und Empfindung des Materials. Sie von der Stofflichkeit her zu erkunden, ist die eine Seite. Die besondere Herausforderung liegt für ihn darin, die gegensätzlichen, unterschiedlichen Materialien so einzusetzen, dass sie im Bild eine fließende Symbiose eingehen. Die Farben kommen aus Pigmenten von Erden, Sanden und anderen Mineralien.

Durch das Auftragen mehrerer Schichten ergibt sich eine Durchlässigkeit, die neue Farbwerte erfahrbar macht. Dadurch, dass die Farbpigmente nicht in den Binder eingearbeitet werden, sondern auf der Oberfläche liegen, ergebe sich eine besondere visuelle Haptik mit völlig anderen Lichtbrechungen als bei einer glatten Oberfläche, heißt es weiter. Man spüre die Wärme, die Energie, die die reliefartigen Bilder mit stark ausgeprägten Strukturen greifbar und erlebbar machen. Mit dem Auftragen unterschiedlichen Trägermaterials und diverser Auftragsmittel eröffnen sich somit zahlreiche, gestalterische Möglichkeiten. Sie liegen zwischen Zweidimensionalität der Bildfläche und Dreidimensionalität der Materialformen.

Spannungsfelder zwischen Material, Struktur und Oberfläche

Immer wieder neue Spannungsfelder zwischen Material, Struktur und Oberfläche zu entdecken, animieren den interessierten Betrachter zur Bildung eigener Assoziationen und Deutungen.

Bernhard Möllers Collagen mit Farben und Naturmaterialien werden bei der Daruper Landpartie im Alten Hof Schoppmann, Am Hagenbach 11, zu sehen sein.