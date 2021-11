Seismische Untersuchungen rücken näher

Jetzt ist es soweit: Die seismischen Untersuchungen zur Erkundung des mitteltiefen und tiefen Untergrunds (bis 6 Kilometer Tiefe) im zentralen Münsterland erreichen nun auch das Nottulner Gemeindegebiet. Die Kolonne der Vibro-Lkw hat laut Einsatzplan am frühen Morgen des Samstags Bösensell erreicht. Die nächsten nächtlichen Messungen in Richtung Appelhülsen werden nach Angaben des Geologischen Dienstes in der Nacht von Sonntag (28. November) zu Montag (29. November) erfolgen. Der Konvoi soll dann laut Einsatzplan den Ortsteil Appelhülsen erreichen. Der Konvoi besteht aus Spezialfahrzeugen, die mit Rüttelplatten Schwingungen (Schallwellen) in den Untergrund bringen. Diese Schwingungen werden von den Gesteinen unterschiedlich reflektiert. Spezielle Mikrofone, sogenannte Geofone, zeichnen die Daten auf. Diese Geofone können Appelhülsener schon seit mehreren Tagen entlang der Messstrecke am Straßenrand sehen. Die Auswertung der Daten liefert den Geologen ein zweidimensionales Bild des Untergrunds. Da die Fahrzeugkolonne sich sehr langsam bewegt, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch kann die Nachtruhe der direkt an der Messstrecke wohnenden Bürger beeinträchtigt werden. Die vom Land NRW angeordneten Untersuchungen dienen dazu, Möglichkeiten der Geothermie-Nutzung zu ermitteln. In den tiefen Kalkschichten des Münsterlandes wird heißes Wasser vermutet, das man für die Energieversorgung anzapfen könnte.