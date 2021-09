Sie waren Nottulner Bürger

Zu einer Gedenkveranstaltung im Rahmen des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ trafen sich Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule mit Jürgen Hilgers-Silberberg von der Friedensinitiative und der bekannten Nottulnerin Marietheres Wübken an der Gedenktafel an der von-Aschebergschen Kurie.

Wer dieser Tage an der Gedenktafel an der von-Aschebergschen Kurie vorbeigeht und einen Blick auf den dortigen Mauervorsprung wirft, dem werden die vielen verschiedenen bunt bemalten Steine auffallen, die dort, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, liegen. Bemalt und dort abgelegt haben sie Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule. Gemeinsam mit der Friedensinitiative (FI) Nottuln beteiligten sie sich an einer Gedenk- und Erinnerungsfeier zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Jürgen Hilgers-Silberberg (FI) begrüßte die Anwesenden, unter ihnen auch die bekannte Nottulnerin Marietheres Wübken. Die Schülerinnen und Schüler hatten mit ihren Lehrkräften im Religionsunterricht das Thema „Christen und Juden“ auf der Agenda. Sie hatten viel über das jüdische Leben von vor 300 Jahren bis hin zum Holocaust erfahren. Sie recherchierten unter anderem über jüdische Familien in Nottuln. Mit Hilfe des Buches „300 Jahre Juden in Nottuln“ von Hans-Peter Boer hatten sie einige Lebensläufe Nottulner Juden herausgesucht und stellten diese auf der Veranstaltung vor.

Jüdisches Leben als Thema im Unterricht

Die Jugendlichen erzählten von Abraham Simon, der mit Frau und Kindern im Jahr 1706 das Haus am Stiftsplatz 3 (heute: Restaurant Martini) bewohnte. Und von Isaak Simon, der im Jahr 1843 das Haus am Kirchplatz 4 kaufte, das darauf 120 Jahre im Familienbesitz blieb, bis 1938 das Haus mit dem Geschäft der Familie Isidor Lippers von Nazi-Schergen zerstört wurde und die Familienmitglieder in die Niederlande floh. Später wurden sie deportiert, starben in Konzentrationslagern.

Abschließend legten die Jungen und Mädchen nach jüdischer Tradition ihre bemalten Steine nieder, die nicht nur Gedenken an Verstorbene sind, sondern auch die Ewigkeit und Unvergänglichkeit symbolisieren.