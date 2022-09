„Sie zeigen, dass es sich lohnt, Gutes zu tun“

Eine bedeutende Auszeichnung hat die Gemeinde Nottuln und mit ihr alle Bürgerinnen und Bürger, die sich an der großen Ukraine-Spendenaktion beteiligt haben, bekommen. Wie berichtet, wurden 105.000 Euro auf das Spendenkonto des Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln eingezahlt. Zeitnah überwies dessen Kassierer Michael Denter das Geld nach Chodziez.

Der Zuzug von Menschen aus der Ukraine in die Partnerstadt Chodziez sei riesig, hatten die Mitglieder des Nottulner Komitees erfahren und dann gehandelt. Nun war und ist die Partnerstadt in Polen in der Lage, den Geflüchteten – meistens Frauen mit ihren Kindern – mit dem Nötigsten zu versorgen: Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und auch Spielzeug für die Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung des Partnerschaftskomitees.

Über 100.000 Euro für polnische Ukraine-Hilfe gespendet

Der Geldtransfer lief über die Stiftung „Ukryte marzenia“ („Verborgene Träume“). Diese Stiftung schrieb nun der Gemeinde Nottuln. Sie schickte eine Urkunde und eine kleine Skulptur: einen Kranich. Wenn in Japan ein gefalteter Kranich verschenkt wird, bedeutet es, dass der Schenker dem Beschenkten 1000 Jahre Glück und Gesundheit wünscht.

Ausführlich würdigt die Stiftung die Gemeinde Nottuln: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Vorstand zusammen mit dem Rat der Stiftung Ukryte marzenia beschlossen hat, der Gemeinde Nottuln den Titel zu verleihen: Botschafterin der Hidden Dreams Foundation.

Größte Spende für die Stiftung

Wir möchten, dass die Botschafter unserer Stiftung Menschen sind, die zeigen, dass es sich lohnt, Gutes zu tun, und die beweisen, dass es notwendig ist, sich Ziele zu setzen und konsequent zu sein, dann können Sie Erfolg haben. Die Spende, die dank der Großzügigkeit der Bürger von Nottuln eingegangen ist, hat dazu beigetragen, dass sich die Hilfe für Menschen, die vor dem, durch die russische Aggression verursachten bewaffneten Konflikt in der Ukraine fliehen, deutlich erhöht. Von Anfang an werden die Mittel dazu verwendet, diese Menschen mit grundlegenden Dingen und Dienstleistungen zu versorgen, ohne die es für sie schwierig wäre, diese schwierige Zeit zu überstehen.

Die erhaltene Spende ist die größte Spende, die unsere Stiftung bis heute erhalten hat. Diese Unterstützung bedeutet sehr viel um derer willen, denen wir geholfen haben, helfen und weiterhin helfen werden.“