Die Fenster wurden fest verschlossen. Die Musikanlage aufgedreht und schon konnte am Samstagabend die 41. Nottulner Rocknacht steigen – zum ersten Mal im Burgsaal von Holger Rosenboom und seiner Partnerin Marina Madl. Die hatten mit ihrem Team den Saal kreativ und stilvoll gestaltet und dekoriert. Schallplatten hingen von der Decke, Luftgitarren gaben der Rocknacht den richtigen Drive, heißt es in einer Pressemitteilung des Rockforums.

Und dann strömten ab 20 Uhr die Rockfans in Mengen in den Saal. Volles Haus bis weit nach Mitternacht. Ebenso die Tanzfläche, die sechs Stunden lang bebte. Der neue Gastgeber zeigte sich als Rockfan und legte zu später Stunde selbst eine heiße Sohle aufs Parkett. „So machen wir das weiter! Am besten jeden Samstag!“ Der Applaus war ihm sicher, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Am 18. November laden Rockforum Nottuln und Gastwirt Rosenboom wieder zur Rocknacht ein. Dann werden wieder Schallplatten und Luftgitarren aufgehängt, die Fenster mit Dämmung geschlossen - und der Burgsaal verwandelt sich in eine Rockdisco, zu der auch viele Leute aus der Region nach Nottuln reisen. Der Erlös des Abends, so das Rockforum, wird im Rahmen der Spendenaktion der Friedensinitiative Nottuln der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ zur Verfügung gestellt, um den Menschen in den vom Erdbeben schwer getroffenen Regionen zu helfen.