So viel Normalität wie möglich

Wenn es am Mittwoch (18. August) in der Liebfrauenschule wieder losgeht, dann stehen auch besondere Angebote auf dem Plan. Auf das soziale Lernen wird großen Wert gelegt.

Vieles geht wieder. Alles aber eben doch noch nicht. Den sonst üblichen Festakt an der Liebfrauenschule für die neuen Fünftklässler mit rund 200 Personen wird es wegen der Corona-Pandemie dieses Mal nicht geben. Schulleiter Heinrich Willenborg hofft aber, dass es eine von nur wenigen Kröten ist, die man im kommenden Schuljahr noch zu schlucken hat. „Wir hoffen alle sehr darauf, dass es wieder ein normales Jahr wird“, sagt er.

Die Weichen dafür sind gestellt: Am morgigen Mittwoch (18. August) wird Willenborg 50 neue Schülerinnen und Schüler begrüßen, die auf drei Klassen aufgeteilt werden. Der einzige gemeinsame Programmpunkt für die Neuen und ihre Eltern wird morgens ein Gottesdienst in der St.-Martinus-Kirche sein. Dafür müssen Eltern und Kinder schon tags zuvor einen Corona-Test machen und den Nachweis mitbringen. Nach dem Gottesdienst geht es dann zurück zur Schule, wo die Fünftklässler von ihren Lehrern in Empfang genommen werden.

Gottesdienst als gemeinsamer Programmpunkt

Alle anderen Schüler werden gleich am ersten Tag vor Ort auf das Coronavirus getestet. Diese Tests werden auch weiterhin zwei Mal die Woche erfolgen. Wer dagegen zur Gruppe der Geimpften und Genesenen gehört, für den entfällt diese Pflicht künftig. Der Nachweis über den Status, soll, so vorhanden, möglichst schon zum ersten Schultag mitgebracht werden. „Die Klassenlehrer werden das dann nachhalten“, sagt Willenborg. Zusammen mit der im Innenbereich weiterhin geltenden Maskenpflicht und dem vollständig durchgeimpften Lehrerkollegium hofft der Schulleiter dann auch auf eine „weitgehende Normalisierung“ des Schulbetriebs in Präsenz.

Denn ganz vieles, was Schule ausmacht, lasse sich eben nur vor Ort erleben. So verweist der Schulleiter beispielsweise auf die vielen Bausteine zum sozialen Lernen, die er sich mit seinen Kollegen überlegt hat. So wird es beispielsweise für die Fünftklässler eine Teambuildingmaßnahme geben. Die sechsten Klassen bekommen eine Schulung in Konfliktlösung, und die Jahrgangsstufe sieben wird von den älteren, in Medienkompetenz ausgebildeten Schülerinnen und Schülern etwas über die richtige Nutzung von Facebook und Co. lernen. „Wir haben sehr viel Wert auf diese Angebote zum sozialen Lernen gelegt“, sagt Heinrich Willenborg. Denn die Schülerinnen und Schüler, die ja zuletzt viel Zeit vor den Bildschirmen verbrachten, sollen wieder gut im Präsenzunterricht ankommen.

Angebote zum sozialen Lernen

Neben den neuen Fünftklässlern (insgesamt hat die Liebfrauenschule damit 502 Kinder und Jugendliche) wird es auch zwei weitere neue Gesichter geben. Denn das Lehrerkollegium erhält Zuwachs durch Luna Maria Kahmann (Musik, Geschichte) und Alexandra Wolschriyn (Sonderpädagogik). Beide steigen in ihrer Tätigkeit auch gleich als Klassenlehrerinnen ein. Außerdem wird Lina Schwendrat als Referendarin für Deutsch und Sport anfangen.

Und dann gibt es an der Liebfrauenschule noch eine Neuerung, die Heinrich Willenborg ganz besonders freut. Denn die thermische Fassadensanierung ist abgeschlossen. Nach einem Jahr ist die Baustelle endlich geschlossen. Auch unter diesem Gesichtspunkt könnte es also wieder ein normales Schuljahr werden.