Solidarität zeigen mit den Menschen in der Ukraine

Die für Samstag (26. Februar) geplante närrische Übergabe des Rathausschlüssels an die Karnevalisten findet nicht statt. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Vorstandsmitglied Wolfgang Müller von der Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln haben sich am Freitagvormittag darauf verständigt, angesichts des Krieges in der Ukraine auf die Veranstaltung zu verzichten.

Die Übergabe des Rathausschlüssels an die Karnevalisten sei mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen schon in einem weitaus kleineren Umfang als früher gewohnt geplant gewesen, verdeutlichte Wolfgang Müller im WN-Gespräch. Gleichwohl bleibe es im Kern eine fröhliche, eine närrische Veranstaltung.

„Auch uns Karnevalisten bedrückt der russische Krieg in der Ukraine sehr“, betonte Müller. Mit dem Verzicht auf die Schlüsselübergabe wolle man daher ein Zeichen der Solidarität setzen.

Die für Sonntag (27. Februar) um 11 Uhr geplante „Karnevalsmesse“ in der Pfarrkirche St. Martinus wird weiterhin in Teilen einen karnevalistischen Akzent haben. Das Seelsorgeteam von St. Martin ermuntere ausdrücklich alle Kinder, kostümiert an dieser Messe teilzunehmen, sagte Pastoralreferent Philipp Lammering. Aber natürlich werde man in den Fürbitten und in der Predigt die aktuellen Ereignisse nicht ausklammern und dazu klare Worte finden.