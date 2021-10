Sondermodell in der Pfarrkirche

Die Firmung in der Pfarrkirche St. Martinus war in diesem Jahr anders als sonst. Schuld war – einmal mehr – die Corona-Situation.

Die Firmung in der Pfarrgemeinde St. Martin war in diesem Jahr ein „Sondermodell“, wie Pastoralreferent Philipp Lammering es formulierte: Insgesamt 79 Firmlinge waren dabei, davon hatten 24 Jugendliche ihre Firmvorbereitung bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Sie war auch heuer noch gültig. Und so nahmen sie am Samstagnachmittag gemeinsam mit den 55 Firmlingen aus diesem Jahr den Segen von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in der St.-Martinus-Kirche entgegen.

Die Firmlinge waren von insgesamt 14 Katechetinnen und Katecheten betreut worden. Im vergangenen Jahr nur in Kleinstgruppen und großteils digital, in diesem Jahr waren bereits mehr Präsenztreffen möglich.

In zwei feierlichen Gottesdiensten gab es nun für die Firmlinge, ihre Firmpaten und Familien den großen Moment des Segens durch den Weihbischof.

„Wenn ihr euch darauf einlasst, werdet ihr bei der Firmung merken, dass durch eine äußere Geste Gott euch den heiligen Geist schenkt“, beschrieb Zekorn und gab seinen Schützlingen mit auf den weiteren Weg: „Ich wünsche euch allen, dass ihr erfahrt, welche Tiefendimension der Glaube für unser Leben hat.“