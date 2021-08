Sozialplastik soll dauerhaften Platz an Gedenkort erhalten

Im Mittelpunkt des Kunstprojekts vom „Blauen Kreis“ steht das Wort. Bei der Finissage, die am Sonntag in der St.-Martinus-Kirche stattfand, haben die Künstlerinnen und Künstler über die Macht von Sprache gesprochen.

„Mir ist bewusst geworden, welche Macht Worte haben.“ Veronika Dunkel-Steinhoff versagt fast die Stimme. Bei der Ausstellung ihrer Plakate in der Alten Mühle Zumbülte hatte die Nottulner Künstlerin ein aufwühlendes Erlebnis, das sie sehr berührte. Es war die Begegnung mit einem Ehepaar, dessen Mann kaum sprechen konnte. „Das war ein einschneidendes Erlebnis“, gibt sie zu.

Veronika Dunkel-Steinhoff ist eine der Künstlerinnen vom „Blauen Kreis“, der das partizipative Kunstprojekt „Dem Wort <-> dem Icon <-> der Sozialplastik Raum geben“ durchgeführt hatte. Am Sonntag gab es zur Finissage in der St.-Martinus-Kirche zusammen mit Dechant Norbert Caßens ein abschließendes Gespräch. Dechant Caßens selbst beeindruckte am ehesten „das Wort“. Sowohl das Christentum als auch das Judentum und der Islam seien „Buch-Religionen“, in der in Worten etwas niedergeschrieben und weitergegeben worden sei. „,Am Anfang war das Wort‘ ist eine zentrale Aussage in der Bibel“, wusste er. Auch müsse man sich bewusst sein, dass gesprochene Worte unter Umständen anders ankommen, als sie gemeint seien. „Wir haben keine Macht darüber, wie Worte beim Hörer ankommen“, gab Caßens zu bedenken.

Weltweit gibt es 6502 Sprachen

Malerin und Grafikerin Beate Eichmeyer hatte sich auch mit Sprache auseinandergesetzt. Das Wort „Wort“ hatte sie in vielen verschiedenen Sprachen auf ein Bild geschrieben und bei weiterem nachforschen herausgefunden, dass es weltweit 6502 aktive Sprachen gibt. Ihre Arbeit sei ein Prozess gewesen, so „wie auch ein Wort entsteht“, resümierte sie.

Initiatorin Andrea Aupers freute sich über das gelungene Kunstprojekt und vor allem darüber, dass die Sozialplastik auf dem geplanten Corona-Gedenkort einen dauerhaften Platz finden wird. Die Teilnahme so vieler verschiedener Menschen „war eine echte Horizonterweiterung“, bedankte sie sich.

Auf die Frage des Dechanten, ob sie schon eine neue Idee für ein weiteres Projekt habe, gab die Künstlerin schmunzelnd nur ein geheimnisvolles „Ja“ Preis.