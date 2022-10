Spaß am „Muckemachen“

Richtig Fahrt haben die „Billerbeats“ am Samstag im Alten Hof Schoppmann aufgenommen. Auch wenn nur 30 Gäste vor Ort waren, war es eine gelungene Veranstaltung.

Was ist an einem Samstagabend eine gute Alternative zu Couch und TV? Live-Musik in Wohnzimmer-Atmosphäre. Beim Blick auf das Publikum, das sich im Alten Hof Schoppmann zum Konzert der „Billerbeats“ einfand, stellte sich allerdings die Frage: Ja, wo sind sie denn? Kaum 30 Gäste hatten sich hier eingefunden. Ein Phänomen, von dem leider viele Kulturveranstaltungen dieser Tage betroffen sind.