Spenden sind angekommen

Ein Teil der Spendengüter wurde in Kleintransporter umgeladen. Diese machten sich dann auf den direkten Weg in die Ukraine.

Die privat organisierte Ukraine-Hilfe Nottuln plant zeitnah einen weiteren Hilfstransport nach Polen mit Sachspenden für die ukrainischen Flüchtlinge dort, weil beim letzten Transport am vergangenen Wochenende nicht alle gespendeten Hilfsgüter sofort mitgenommen werden konnten. Der für die Fahrt nach Polen eingesetzte Bus sei bis unters Dach mit Spenden gefüllt gewesen, berichtete Jürgen Küdde von der Ukraine-Hilfe.

Die in Nottuln an zwei Abenden gesammelten Spenden (wir berichteten) hatte die Gruppe zunächst nach Greven gebracht, wo auch der Reit- und Fahrverein Greven Spenden gesammelt hatte. Gemeinsam wurde dann der Transport mit mehreren Tonnen Hilfsgütern nach Polen durchgeführt. Ziel war wieder die Stadt Breslau. Dort wurde ein Teil der Spenden zwischengelagert für die weitere Verteilung an die ukrainischen Flüchtlinge, die sich bereits in Polen befinden. Der verbleibende Teil der Spenden, die für die medizinische Versorgung in der U­kraine und für die Menschen im Frontbereich bestimmt sind, ist in Breslau in zwei Transporter umgeladen worden, schilderte Küdde. Diese Transporter machten sich anschließend direkt auf den Weg in die Ukraine.

Die Nottulner Ukraine-Hilfe hat sich vorgenommen, in ihrem Engagement nicht nachzulassen. Sie bedankt sich für die weiterhin große Unterstützung aus der Bevölkerung. Aktuell werden folgende Sachen als Spenden erbeten: Medikamente, Verbandszeug, dunkle Trekkingkleidung, Camouflage-Kleidung/Camouflage-Artikel, Schlafsäcke, Isomatten, Stiefel, Werkzeug, Klappspaten, Kopflampen, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel (keine Masken).

Spenden können nach telefonischer Absprache mit Jürgen Küdde (Kontakt: 01 51/42 32 39 07) abgegeben werden.