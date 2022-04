Spenden sind angekommen

Sowohl die Spielsachen, die das Partnerschaftskomitee gesammelt hat, als auch die rund drei bis vier Tonnen an Hilfsgütern, die die private Ukraine-Hilfe zusammentrug, sind am Wochenende an ihren Bestimmungsorten angekommen. Jürgen Küdde von der Ukraine-Hilfe ruft nun erneut zu Spenden auf.

Das Komitee für Städtepartnerschaft hatte in Nottuln um Kinderfahrräder, Laufräder, Cityroller und Skateboards für die polnische Partnerstadt Chodzież gebeten, wo viele ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind. Waldemar Bogus, Mitglied des Komitees, lieferte sie an diesem Wochenende aus. In Chodzież sollen sie nun Kindern, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, ein Stück Alltag zurückgeben.

Angekommen sind auch die Hilfsgüter, die die private Ukraine-Hilfe gesammelt hatte. Das teilte Organisator Jürgen Küdde mit. Demnach machten sich die Spenden am späten Freitagabend auf den Weg nach Breslau (Polen). Die Firma Hollenhorst hatte dafür einen Lkw zur Verfügung gestellt. Zwei Berufskraftfahrer von einer örtlichen Spedition brachten die Güter zum Verteilerzentrum (Hippodrom) in Breslau.

Das soll nun aber nicht das Ende sein. „Wir werden weiter machen und sammeln ab sofort wieder alles an Hilfsgütern außer Kleidung und Möbel“, teilt Küdde mit. Gerne dürften ihn Spendenwillige unter der Rufnummer 01 51/42 32 39 07 anrufen. „Umso schneller wir den Lkw voll bekommen, um so schneller fahren wir wieder.“