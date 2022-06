Foto:

Am Freitag (24. Juni) findet von 15 bis 19 Uhr auf dem Kirchplatz der Finaltag des Sponsorenlaufs von Marietheres Wübken für die Hilfsorganisation „Mary‘s Meals“ statt, zu dem Groß und Klein eingeladen sind. „Wir freuen uns riesig, dass Harry Wijn­voord kommen wird, um den Zieleinlauf von Frau Wübken am Freitagnachmittag zu moderieren”, so Ingrid Schürmann, stellvertretende Vorsitzende von Mary’s Meals Deutschland. „Der Fernsehmoderator hat sofort zugesagt, als wir angefragt haben. Er findet die Aktion von Frau Wübken einfach großartig. Wir arbeiten noch am Programm und an der Gästeliste.“ Wie im vergangenen Jahr wird dazu eingeladen, die „Marietheres-Runde” zu gehen. Damals waren über 600 Runden von Firmen und Privatleuten gesponsert worden, die dann von Jung und Alt erlaufen wurden. Jede mit 18,30 Euro gesponserte Runde wird in diesem Jahr einem kenianischen Kind ein Jahr lang ein reichhaltiges warmes Essen in der Schule sichern – für viele derzeit das einzige Essen am Tag. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Firmen und Privatpersonen auch in diesem Jahr wieder einige Runden sponsern würden”, so Ingrid Schürmann.