Sponsorenlauf mit tollem Gesamtergebnis

Die Bedingungen waren ungünstig. Doch das Engagement umso größer: Die Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule haben viele Sponsoren gefunden und sind gelaufen, was die Beine hergaben. Und so kann sich das Ergebnis des Sponsorenlaufs absolut sehen lassen.

Das Klima in Mosambik ist von starken Regenfällen in den Monaten Dezember bis März geprägt, während in den übrigen Monaten Dürre herrscht. Hier reinigen die Mädchen aus dem Internat die verstopften Bewässerungskanäle.

Auch in diesem Jahr hat die Liebfrauenschule ihren traditionellen Sponsorenlauf zugunsten ihrer Partnerschule im afrikanischen Jecua (Mosambik) durchgeführt. Nun sind alle Spendengelder abgerechnet. Und die Schule freut sich über ein großartiges Gesamtergebnis, das trotz widriger Umstände zusammengekommen ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Liebfrauenschule ist überrascht, überwältigt und dankbar“, sagen die Organisatoren Christiane Schabos und Michael Nieborg. Dankbar sei man vor allem deshalb, weil niemand damit gerechnet hatte, dass unter den Bedingungen der Corona-Pandemie eine so große Summe erlaufen würde. Insgesamt ist wieder die 10 000-Euro-Marke geknackt worden, obwohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler sich weiter verringert. Inzwischen sind schon drei Jahrgänge der Liebfrauenschule nur noch dreizügig. Genau 10 431,25 Euro sind erlaufen worden, worauf Michael Nieborg und Christiane Schabos sehr stolz sind.

Über 10 000 Euro erlaufen

Wie im Vorjahr fand der Afrikalauf nicht am vorletzten Schultag vor den Sommerferien statt, da niemand wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr die Ferien der Familien gefährden wollte. Im laufenden Schuljahr wurde dann intensiv diskutiert, in welcher Form der Lauf stattfinden soll. Die Schule hat sich dann für die sichere Variante des Laufens in Klassenstärken während des Sportunterrichtes entschieden, wohlwissend dass durch das Fehlen des Eventcharakters, die Motivation der Schüler eventuell nicht so hoch sein würde.

Aber da wurden die Organisatoren eines Besseren belehrt: „Wenn es darauf ankommt, kann sich die Liebfrauenschule auf ihre Schülerinnen und Schüler verlassen.“ Sie haben wieder fleißig Sponsoren gesammelt und beim Laufen ihr Bestes gegeben. Alle sind sehr froh, dass auch die vielen Sponsoren, häufig die Familie und Verwandten, das Ziel der Aktion nicht aus den Augen verloren haben und die Kinder und Jugendlichen in Jecua unterstützen.

Von dort ist wieder Post angekommen. Sr. Leondira Lazaretti schildert die Situation im Jahr 2020 und bedankt sich für das Geld im letzten Jahr. 84 Mädchen, größtenteils Waisen, leben im Internat. Die Schule, die ebenfalls unter Leitung der Schwestern steht, wird von 680 Schülern besucht.

Internat und Schule in Jecua wird unterstützt

Ziele der Schwestern unserer Lieben Frau sind, geeignete Lernorte und Studienplätze für Mädchen zu ermöglichen, eine menschliche, religiöse und soziale Bildung, handwerkliche Fertigkeiten auszubilden und eine menschenwürdige Umgebung anzubieten. So wurden 2020 etwa der Hauswirtschaftsraum renoviert, das Wasserauffangbecken gereinigt, weitere Ackerflächen nutzbar gemacht, ein Gewächshaus für den ganzjährigen Gemüseanbau gebaut, Materialien für die handwerklichen Arbeiten gekauft, zwei Schulräume renoviert und das Zen­trum für Naturheilkunde gestärkt. Ein Großteil des Geldes wurde wieder für die Unterstützung der Waisen und armen Mädchen im Internat genutzt.

Und dass dieses Geld richtig eingesetzt wird, zeigen die Dankesbriefe der Internatsschülerinnen, heißt es in der Pressemitteilung der Liebfrauenschule: Eine Schülerin schreibt: „Ihr seid wie eine Sonnenblume. Ihr lasst das Dunkel hinter euch. Vor euch ist das Licht. Danke für eure Liebe. Helft mir, gute Dinge zu vollbringen.“ Eine andere schrieb: „Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Eure Nächstenliebe und Güte ermöglichten mir die Bildung. Bitte unterstützt mich weiterhin. Ihr könnt auf mein Gebet zählen. Ihr habt mich wie eine Tochter unterstützt und deshalb möchte ich mir in der Schule Mühe geben. Ich kann euch nichts anbieten, außer meiner Dankbarkeit. Möge Gott euch segnen und begleiten.“