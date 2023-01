Spritziger Sound muntert schnell auf

Zu einem ersten musikalischen Höhepunkt des Jahres hat „Blues in Nottuln“ am 14. Januar (Samstag) die holländische Band „Soul Vibration“ eingeladen, die das Publikum mit Soulhits der 1960er- und 1970er-Jahre von den Stühlen reißen will.

„Soul Vibration“ in der Alten Amtmannei

Die „Soul Vibration“ aus Groningen in den Niederlanden bringt das Publikum mit ihrer mitreißenden Soulmusik der 1960er- und 1970er-Jahren schnellstens zum Tanzen und Singen.

Unter dem Motto „Keep the Soul Alive“ wurde die Band 2014 von Henk Haak gegründet. Daraus hat sich inzwischen eine großartige Formation entwickelt und man spricht von der Soulsensation aus Holland, die mit ihren professionellen Auftritten aber nicht nur ihr Publikum in den Niederlanden begeistert, informiert der Verein „Blues in Nottuln“ weiter. Gespielt wird hauptsächlich swingender und spritziger Soul aus den 1960er- und 1970er-Jahren.

Das Repertoire mit Songs von Otis Redding, Sam & Dave, Wilson Picket, James Brown, Aretha Franklin und vielen anderen sei bei Jung und Alt bekannt. Es werde automatisch die ermüdeten Glieder in rhythmische Bewegungen versetzen. Die elfköpfige Band werde ein Feuerwerk von bekannten Soulhits abbrennen, das die Zuschauer begeistern werde. Das sollte ein unvergesslicher Abend und Auftakt der diesjährigen Konzertsaison von „Blues in Nottuln“ werden, kündigen die Organisatoren an.

Konzertbeginn in der Alten Amtmannei ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 17,60 Euro gibt es bei Ticket-Regional (www.ticket-regional.de) und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.